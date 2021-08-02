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Giriş Tarihi: 2.8.2021 14:31 Son Güncelleme: 2.8.2021 14:38

Her yerde Azra Gülendam Haytaoğlu aranıyordu! Sosyal medya onun için seferber olmuştu

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Her yerde Azra Gülendam Haytaoğlu aranıyordu! Sosyal medya onun için seferber olmuştu

Antalya’da emlakçı Mustafa Murat Ayhan’ın tecavüz ettikten sonra boğduğu ardından da 5 parçaya ayırarak ormana gömdüğü Azra Gülendam Haytaoğlu için sosyal medya tek yürek olmuştu. Akdeniz Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi genç Azra’dan geriye yürekleri dağlayan sosyal medyadaki o kayıp ilanları kaldı. Birçok kullanıcı genç Azra’nın başına gelenlerden habersiz şekilde onu bulma ümidiyle bu mesajları paylaşmıştı...

Antalya'da 5 gündür kendisinden haber alınamayan gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu (21), Kepez'de bir ormanlık alanda vahşice öldürülmüş olarak bulundu.

Genç kıza evinde tecavüz edip boğarak öldürdükten sonra 5 parçaya ayırıp valizle ormana gömdüğünü itiraf eden emlakçı Mustafa Murat Ayhan ise polis ekiplerince gözaltına sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Cani adam bugün emniyette verdiği ifadesinde kan donduran ifadelerde bulunarak cinayeti işlediğini itiraf etti.

Tüyler ürperten bu olayların yaşandığı dakikalarda ise birçok sosyal medya kullanıcısı el ele vererek kayıp Azra'yı bulmak için seferberlik başlatmıştı.

SEFERBERLİK BAŞLATILMIŞTI

Tüyler ürperten bu olayların yaşandığı dakikalarda ise birçok sosyal medya kullanıcısı el ele vererek kayıp Azra'yı bulmak için seferberlik başlatmıştı. Binlerce kullanıcı #AZRAKAYIP etiketinin altında genç kızdan 4 gündür haber alınamadığı notunu düşerek birçok paylaşımlarda bulunmuştu.

Azra Gülendam Haytaoğlu'nun yakınları ve sevdikleri umut dolu paylaşımlarıyla sosyal medyadan seslerini duyurmaya çalışarak yardım çığlığı atmıştı.

Vahşice katledilen genç kızdan geriye ise yürek burkan o paylaşımlar kaldı.

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Her yerde Azra Gülendam Haytaoğlu aranıyordu! Sosyal medya onun için seferber olmuştu
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