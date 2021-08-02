Her yerde Azra Gülendam Haytaoğlu aranıyordu! Sosyal medya onun için seferber olmuştu

SEFERBERLİK BAŞLATILMIŞTI



Tüyler ürperten bu olayların yaşandığı dakikalarda ise birçok sosyal medya kullanıcısı el ele vererek kayıp Azra'yı bulmak için seferberlik başlatmıştı. Binlerce kullanıcı #AZRAKAYIP etiketinin altında genç kızdan 4 gündür haber alınamadığı notunu düşerek birçok paylaşımlarda bulunmuştu.