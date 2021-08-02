Her yerde Azra Gülendam Haytaoğlu aranıyordu! Sosyal medya onun için seferber olmuştu

Antalya'da 5 gündür kendisinden haber alınamayan gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu (21), Kepez'de bir ormanlık alanda vahşice öldürülmüş olarak bulundu.
Genç kıza evinde tecavüz edip boğarak öldürdükten sonra 5 parçaya ayırıp valizle ormana gömdüğünü itiraf eden emlakçı Mustafa Murat Ayhan ise polis ekiplerince gözaltına sabah saatlerinde gözaltına alındı.
Cani adam bugün emniyette verdiği ifadesinde kan donduran ifadelerde bulunarak cinayeti işlediğini itiraf etti.
Tüyler ürperten bu olayların yaşandığı dakikalarda ise birçok sosyal medya kullanıcısı el ele vererek kayıp Azra'yı bulmak için seferberlik başlatmıştı.
SEFERBERLİK BAŞLATILMIŞTI
Tüyler ürperten bu olayların yaşandığı dakikalarda ise birçok sosyal medya kullanıcısı el ele vererek kayıp Azra'yı bulmak için seferberlik başlatmıştı. Binlerce kullanıcı #AZRAKAYIP etiketinin altında genç kızdan 4 gündür haber alınamadığı notunu düşerek birçok paylaşımlarda bulunmuştu.
Azra Gülendam Haytaoğlu'nun yakınları ve sevdikleri umut dolu paylaşımlarıyla sosyal medyadan seslerini duyurmaya çalışarak yardım çığlığı atmıştı.