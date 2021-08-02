Su kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Yunus Emre A. ile otomobildeki yolcu Ahmet K. yaralandı. Araç içerisinde sıkışan yaralılar, ekiplerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.