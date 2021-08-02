Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Su kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 2.8.2021 20:49

Su kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Su kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki su kanalına devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yunus Emre A. idaresindeki otomobil, Kırıkkale-Samsun karayolunun birinci kilometresinde kontrol çıkarak metrelerce savrulduktan sonra yol kenarında bulunan su kanalına devrildi.

Olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Yunus Emre A. ile otomobildeki yolcu Ahmet K. yaralandı. Araç içerisinde sıkışan yaralılar, ekiplerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Su kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA