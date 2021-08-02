Tarihi hamamda zehirlenerek can verdi!

Tarihi Kocamustafapaşa hamamında kazancılık yapan işçi, COVİD-19 tedbirleri sonrası hamamın faaliyete geçmesinden bir gün önce temizlik yapmak için gittiği mekanda hayatını kaybetti. Olay İstanbul Fatih ilçesinde bulunan bir hamamda meydana geldi. Kocamustafapaşa Mahallesinde bulunan bir hamamda çalışan 57 yaşındaki Ferhat Çalışkan kazancılık yapıyordu. COVİD-19 tedbirleri kapsamına kapalı bulunan hamamda bakım yapan Çalışkan, hamamda bulunan kazan dairesine indi.

KAZANI ATEŞLEDİ

Tedbirlerin bitip normalleşme adımları sürecinde hamamın açılması için temizlik yapan Ferhat Çalışkan, temizlik yaptıktan sonra kazanı yakmak için ocağa kömür attı. Bir müddet sonra kendisinden geçen mağdur adam hamamda baygınlık geçirdi. Ailesi bir süre alamadığı Çalışkan'ın akıbetini kontrol etmek için hamama gittiğindeyse büyük bir şokla karşı karşıya kaldı.

KARBONMONOKSİT ZEHİRLEDİ

Ferhat Çalışkan'ın hamamda hareketsiz bir şekilde yattığını gören aile olay yerine emniyet ve sağlık ekiplerini çağırdı. İlk belirlemelere göre Çalışkan kömürden çıkan zehirli dumana maruz kaldığı için can vermişti. Adli Tıp Kurumuna sevk edilen mağdurun karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu öldüğüne dair rapor verildi.

İŞLETMECİ TAM KUSURLU ÇIKTI

Düzenlenen rapor sonrası savcılık Ferhat Çalışkan'ın ölümünde hamam işletmecisi Erdoğan B.'nin olayda kusuru olduğu gerekçesiyle iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianamede ölen Ferhat Çalışkan'ın kendi ölümünde herhangi bir kusuru olmadığı belirtilirken Erdoğan B.'nin tam kusurlu olduğu anlatıldı. 'Taksirle Ölüme Neden Olmak' suçu kapsamında 6 yıla kadar hapsi istenen şüpheli işletmeci ilerleyen günlere İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hâkim karşısına çıkacak.