Turistler de aşılanıyor

Aşılanma oranın düşük olduğu Mardin
'de seferberlik başlatıldı. Kültür Turizmi ile tanınan kentte vatandaşların yoğun olarak ziyaret ettiği tarihi cami, medrese, kilise, cadde, çarşı ve meydanlarda mobil aşı ekipleri stand kurdu. Aşı standlarından önce vatandaşların sırasının gelip gelmediği, herhangi bir sağlık sorunlarının olup olmadığı araştırılıyor. Sırası gelen ve sağlık durumu açısından aşı için engel olmayan vatandaşlar gezdikleri tarihi mekanlarda aşılanıyor. Sağlık durumu elverişli olmayan vatandaşlar ise hastaneye yönlendiriliyor. Mardin'in Artuklu
ilçesinde 30 Mobil Aşı Ekibi farklı noktalarda hizmet veriyor. Kentte ayrıca otogar, havalimanı ve alışveriş merkezlerinde de mobil aşı hizmeti veriliyor.