Ünlü model Aneesa Sharif hakkında merak edilenleri anlattı

Pattisa lakabının kendisini son derece rahatsız ettiğini açıklayan Aneesa Sharif, en tuhaf alışkanlığının ise göz bandı ile uyumak olduğunu belirtti. Favori filmini Defter olarak açıklayan Aneesa Sharif, "Kalbim Devam Edecek" şarkısının ise hayatı için iyi bir tema şarkısı olacağını ifade etti.

Başarı ile sürdürdüğü modelliğin ve makyaj sanatının yanında geçmişte yine başarı ile devam ettirdiği öğretmenliğe atıf yapan Aneesa Sharif, "Eğer başarılı olacağıma inansaydım, avukatlık yapmayı da isterdim" dedi. Yakalanmadan suç işleyebilen bir yapıya sahip olabilseydi işleyeceği suçun "çalmak" olacağını ifade eden Aneesa, "Eğer bir mucit olsaydım, görünmezliği icat etmek isterdim" dedi. Beyazın kendisini en iyi tanımlayan renk olduğunu sözlerine ekleyen Aneesa, geçmişte 80'li yılların kendisini en büyüleyen zaman dilimi olduğunu söyledi.

Çok güzel bir çocukluk dönemi geçirdiğini de ifade eden Aneesa Sharif, bu sebeple hayatının değiştirmeyi düşünmeyeceği tek zaman diliminin çocukluğu olabileceğini belirtti. Batıl inancının çok fazla olduğunu ayrıca büyüye de inandığını beyan eden Aneesa Sharif, kendisi için hayatta önemli olan üç şeyi şu şekilde sıraladı: İyi kalpli olmak, güvenilir olmak ve profesyonel davranmak.

Kendisinin bu gün için iyi bir model olarak tanındığını belirten Aneesa Sharif, "Aslında ben daha çok iyi bir insan olarak tanınmak istiyorum." dedi. Yaşamı boyunca pek çok şey öğrendiğini ve pek çok tecrübe edindiğini söyleyen Aneesa, "Ama içlerinde benim için en değerli olan bilgi Dürüst olmak seni uzaklara götürür oldu. Hayatım boyunca dürüst olmaya çabaladım." dedi. Kendisi hakkında sorulan sorulardan cevap verme hususunda en zorlandığı sorunun "Niçin hala bekârsın?" sorusu olduğunu açıklayan Aneesa Sharif, yapı olarak çok duygusal bir insan olduğunu bu sebeple elinde olmasa bile sık sık ağladığını söyledi. Sabah mı akşam mı? Sorusuna "sadece gece" diye cevap veren ünlü model, kariyerini tek kelime ile "büyüyen" olarak açıkladı. Ünlü olmanın bir bedeli olduğunu açıklayan ünlü model bu güne değin hakkında birçok dedikodu çıkarıldığını ama içlerinden kendisi hakkında duyduğu en tuhaf dedikodunun ise çok fazla estetik operasyon geçirdiği dedikodusu olduğunu söyledi.