Yangın bir anda şiddetlenip her yeri sardı! Bodrum'da korku dolu anlar

RÜZGAR ÇOK ŞİDDETLİ

Bozdoğan-Ören yolundaki yangının tahmin edilenden çok daha hızlı ilerlemesinin nedeni olarak rüzgarın şiddetlenmesi ve yön değiştirmesi gösteriliyor.

Bodrum’da yeni yangın! Bozdoğan-Ören yolu kapandı | Video

Alevlerin tersaneyi tehdit etmediği ancak rüzgarın yön değiştirmesi ile birlikte tersanenin de tehlike altında olduğu belirtildi.