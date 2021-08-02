Yangın bir anda şiddetlenip her yeri sardı! Bodrum'da korku dolu anlar

Yolun diğer tarafında bulunan tersane yangının ilerlemesi ile büyük tehdit altına girdi. Bozdoğan-Ören yolu trafiğe kapanırken, bölgedeki şiddetli rüzgar durumu olumsuz etkiliyor.
BOZDOĞAN-ÖREN YOLU TRAFİĞE KAPANDI
Bodrum'un Bozdağan bölgesinde çıkan yangının hızla ilerlediği anları A Haber ekibi görüntüledi. Alevler kısa sürede en tepe noktadan yola kadar ulaşırken, Bozdoğan-Ören karayolu trafiğe kapandı.
TERSANEYE SIÇRAYACAK KORKUSU
Yangın ile bölgedeki tersane arasında bir yol kaldı. Alevler yoldan tersaneye doğru ilerledi.
TAŞLAR PATLIYOR
Bölgedeki ağaçlar yanarak kül olurken, sıcaklığın artması ile bölgede kayalar da yola doğru düşmeye başladı. Birçok kaya parçası sıcaktan patlayarak yola düşüyor.
RÜZGAR ÇOK ŞİDDETLİ
Bozdoğan-Ören yolundaki yangının tahmin edilenden çok daha hızlı ilerlemesinin nedeni olarak rüzgarın şiddetlenmesi ve yön değiştirmesi gösteriliyor.
Bodrum’da yeni yangın! Bozdoğan-Ören yolu kapandı | Video
Alevlerin tersaneyi tehdit etmediği ancak rüzgarın yön değiştirmesi ile birlikte tersanenin de tehlike altında olduğu belirtildi.