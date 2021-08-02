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Giriş Tarihi: 2.8.2021 14:56 Son Güncelleme: 2.8.2021 15:33

Yangın bir anda şiddetlenip her yeri sardı! Bodrum'da korku dolu anlar

Yangın bir anda şiddetlenip her yeri sardı! Bodrum'da korku dolu anlar

Son dakika haberine göre; Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Bozdoğan bölgesinde yangın giderek şiddetlendi. A Haber ekibi canlı yayında yangını görüntüledi. Yangın hızla ilerleyerek kısa sürede  A Haber ekibinin olduğu bölgeyi de sardı. Alevler Bozdoğan-Ören yolundaki tersaneyi tehdit etti. Öte yandan Bozdoğan-Ören yolu trafiğe de kapatıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bölgede incelemede bulunuyor.

Son dakika haberleri... Bodrum'daki yangın giderek şiddetini artırıyor. A Haber ekibi Bozdoğan-Ören bölgesindeki yangını canlı yayında görüntüledi. Yangın dakikalar içinde yola kadar ulaştı.

Yolun diğer tarafında bulunan tersane yangının ilerlemesi ile büyük tehdit altına girdi. Bozdoğan-Ören yolu trafiğe kapanırken, bölgedeki şiddetli rüzgar durumu olumsuz etkiliyor.

BOZDOĞAN-ÖREN YOLU TRAFİĞE KAPANDI

Bodrum'un Bozdağan bölgesinde çıkan yangının hızla ilerlediği anları A Haber ekibi görüntüledi. Alevler kısa sürede en tepe noktadan yola kadar ulaşırken, Bozdoğan-Ören karayolu trafiğe kapandı.

TERSANEYE SIÇRAYACAK KORKUSU

Yangın ile bölgedeki tersane arasında bir yol kaldı. Alevler yoldan tersaneye doğru ilerledi.

TAŞLAR PATLIYOR

Bölgedeki ağaçlar yanarak kül olurken, sıcaklığın artması ile bölgede kayalar da yola doğru düşmeye başladı. Birçok kaya parçası sıcaktan patlayarak yola düşüyor.

RÜZGAR ÇOK ŞİDDETLİ

Bozdoğan-Ören yolundaki yangının tahmin edilenden çok daha hızlı ilerlemesinin nedeni olarak rüzgarın şiddetlenmesi ve yön değiştirmesi gösteriliyor.

Bodrum’da yeni yangın! Bozdoğan-Ören yolu kapandı | Video

Alevlerin tersaneyi tehdit etmediği ancak rüzgarın yön değiştirmesi ile birlikte tersanenin de tehlike altında olduğu belirtildi.

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Yangın bir anda şiddetlenip her yeri sardı! Bodrum'da korku dolu anlar
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