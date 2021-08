Yeni haftanın BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı! BİM 3-6 Ağustos 2021 aktüel ürünler tam listesi

Haftanın merakla beklenen BİM aktüel ürünler listesi kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. Market zincirinin indirimli ürünleri bu hafta Salı ve Cuma günleri olmak üzere raflarda yerini alacak. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta; uydu alıcılı televizyon, saç kesme makinesi, elektrikli süpürge, katlanır kamp sandalyesi gibi ürünler yer alacak. İşte BİM 3-6 Ağustos 2021 aktüel ürünler tam listesi

Merakla beklenen BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da vatandaşların hizmetine sunulacak olan indirimli ürünler her eve ve her cebe hitap ediyor. Bu hafta BİM aktüel ürünler listesinde; tereyağı, kaşar peyniri, salam, kaburga, hindi füme gibi yiyecek ve içecek ürünlerinde büyük indirim olurken öte yandan elektronik ve teknolojik aletlerdeki indirimler de dikkatlerden kaçmıyor. Bu başlık altından, İşte BİM 3-6 Ağustos 2021 aktüel ürünler tam listesine ulaşabilirsiniz.