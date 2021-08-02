Yeni haftanın BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı! BİM 3-6 Ağustos 2021 aktüel ürünler tam listesi

Merakla beklenen BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da vatandaşların hizmetine sunulacak olan indirimli ürünler her eve ve her cebe hitap ediyor. Bu hafta BİM aktüel ürünler listesinde; tereyağı, kaşar peyniri, salam, kaburga, hindi füme gibi yiyecek ve içecek ürünlerinde büyük indirim olurken öte yandan elektronik ve teknolojik aletlerdeki indirimler de dikkatlerden kaçmıyor. Bu başlık altından, İşte BİM 3-6 Ağustos 2021 aktüel ürünler tam listesine ulaşabilirsiniz.
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