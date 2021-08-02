Zimmetine para geçiren bankacı yakalandı

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçıkçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis kararı bulunan şahsı saklandığı evde bir yıl sonra yakalayarak gözaltına aldı.

KOM Şubesinde alınan ifadesinin ardından Savcılığa sevk edilen S.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir yıl boyunca saklanan ve devlete ait bir bankanın yüklü miktarda parasını zimmetine geçirmek suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası aldığı ve bu güne kadar yakalanmamak için saklandığı öğrenildi.