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Giriş Tarihi: 2.8.2021 14:51 Son Güncelleme: 2.8.2021 14:51

Zimmetine para geçiren bankacı yakalandı

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Zimmetine para geçiren bankacı yakalandı

Bolu’da devlete ait bir bankanın yüklü miktarda parasını zimmetine geçirmek suçlamasıyla hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis kararı bulunan 46 yaşındaki S.Ç., bir yıl sonra yakalandı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçıkçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis kararı bulunan şahsı saklandığı evde bir yıl sonra yakalayarak gözaltına aldı.

KOM Şubesinde alınan ifadesinin ardından Savcılığa sevk edilen S.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir yıl boyunca saklanan ve devlete ait bir bankanın yüklü miktarda parasını zimmetine geçirmek suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası aldığı ve bu güne kadar yakalanmamak için saklandığı öğrenildi.

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Zimmetine para geçiren bankacı yakalandı
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