2 Aralık Hangi Burç Oluyor? 2 Aralık Burcu Özellikleri, Yükseleni Ve Yorumu

Kişinin sahip olduğu burcu ve bu burcun hangi burç grubuna dahil olduğunu bilmesi, karakterini daha iyi anlamasını ve daha uyumlu yaşamasını sağlamaktadır. Bu nedenle 2 Aralık hangi burç oluyor gibi soruların yanıtı merak edilmektedir. 2 Aralık burcu özellikleri, yükseleni ve burç yorumu Yay burcu için güncel olarak takip edilmektedir. İşte 2 Aralık'ta doğmuş olanların burcu.

2 ARALIK'TA DOĞAN HANGİ BURÇ OLUYOR?

2 Aralık'ta dünyaya gelenler Yay burcuna mensup olmaktadır. Yay burcu 23 Kasım ile 22 Aralık arasını kapsamaktadır. Bu tarihte doğanların burcu olan Yay, Ateş grubuna dahildir.

YAY BURCU - 2 ARALIK BURCU ÖZELLİKLERİ

Grup: Ateş/erkeksi/değişken

Yönetici Gezegen: Jüpiter ve Neptün

Renk: Turkuaz, Mor

Uğurlu Taş: Firuze, Mavi topaz

Şanslı Sayı: 3

Şanslı Gün: Perşembe

Karşıt Burç: İkizler

Şehirler: Nottingham, Stuttgart, Toledo, Sydney, Köln, Toronto, Budapeşte, Napoli

Metal: Kalay

Çiçekler: Leylak, mor menekşe, karanfil, kırmızı gül

Ağaçlar: Meşe, huş, ıhlamur, dut, kestane, dişbudak, şekerkamışı, badem kayısı

2 ARALIK YAY BURCU YÜKSELENİ NEDİR?

Yükselen burç kişinin doğduğu saate, dakikaya ve doğum yerine göre değişiklik göstermektedir. Bu sebeple aynı günde doğan herkesin yükseleni farklıdır. 2 Aralık yükseleni hesaplama için kişinin doğum saatini bilmesi gerekmektedir.

YAY BURCU KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ

Kavrama yetenekleri gelişmiş olduğundan becerikliliklerinin de katkısı ile ele aldıkları her işte, özellikle ciddi işlerde ve felsefe konularında başarılı olurlar. Bu nedenle Yay Burcunu tanımlayan sözcük 'Görüyorum' dur. Yay burcu insanları içtenlikleri ve iyimser yaşam görüşleri ile tanınırlar. Gençliklerinde dikkatsiz, heyecanlı ve geleneklere aykırı davranışlar içinde olsalar da, geçmiş yanılgılarından en çok ders alan kişiler bu burçtan çıkar. Özgürlüklerine aşırı düşkün, patavatsızlık derecesinde pratik insanlardır. Yayların yaşam çerçeveleri herhangi bir şekilde kısıtlandığı zaman, içsel bir biçimde alt üst olurlar. Akılsızca risklere atılırlar. Yayların hayatı yeniliklere olan merakları ile karakterize edilebilir. Bilmedikleri şeyleri araştırıp, keşfetmeyi severler. Yaylar çok yönlü ve ayni anda ilgilenebilecekleri birkaç konu olduğunda mutlu olan kişilerdir. Kendilerini yorgun hissediyorlarsa, o konudan sıkılmış demektir.

YAY BURCU KADINI ÖZELLİKLERİ

Yay burcu kadını öncelikle gerçekten kültürlü bir kişiliğe sahiptir. Bu özellikleri ile her ortamda, her insanın dikkatini çekmeyi başarabilirler. Espri yetenekleri oldukça iyidir ve kendisi neşeli olduğu gibi insanlara da neşe verirler. Bu nedenle yay burcu kadını sevilen ve aranılan bir kadındır.

YAY BURCU ERKEĞİ ÖZELLİKLERİ

Yay burcu erkeği entelektüel bir kişiliğe sahiptir. Kibar, son derece bilgili ve beyefendi bir erkektir. Hayatının her alanında bu şekilde yaşamak ister. Aslında bu durumun onlar için çok önemlidir. Renkli, sevecen ve ılımlıdırlar. Cana yakın davranışları ile insanlar tarafından sevilen bir erkektir.