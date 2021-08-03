20 yaşındaki kızını öldüren baba cezaevinde canına kıydı

İstanbul Esenler
'de, 20 yaşındaki üniversite öğrencisi öz kızı Zeynep'i boğarak öldürdükten sonra bileklerini kesip intihara kalkışan ve evini ateşe veren baba Hamdin Üzbaş
(40), tutuklu bulunduğu Metris Cezaevi
'nde bileklerini keserek hayatına son verdi. Baba Üzbaş, "Kızım kendini boğdu, banyoya götürdüm kurtaramadım. Öldü. Ben de bileklerimi keserek kendimi öldürmek istedim. Evi ben yakmadım yangın mumdan çıkmış olabilir" ifadesini kullanmıştı. Üzbaş'ın maddi zorluklar yaşadığı ve bu nedenle psikolojisinin iyi olmadığı iddia edilmişti.