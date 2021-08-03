23 Şubat Hangi Burç Oluyor? 23 Şubat Burcu Özellikleri, Yükseleni Ve Yorumu

Astrolojiye ilgisi olan herkes, kendi burç özelliklerinin yanı sıra yeni tanıştıkları insanların burçlarını da merak eder. Ayrıca anne baba adayları bebeklerinin doğum tarihine göre hangi burç olacağını araştırır. Bu nedenle "23 Şubat hangi burç oluyor?" sorusu sıkça araştırılmaktadır. 23 Şubat burcu özellikleri, 23 Şubat yükseleni ve burç yorumu da merak edilenler arasında yer alıyor. Burçların kadın ve erkek üzerindeki farklı etkilerini bilenler, Balık burcu kadını ve erkeği özellikleri hakkında da inceleme yapıyor. İşte bu burcun uğurlu taşları, çiçekleri, sayıları, renkleri ile bu tarihte doğanların dahil olduğu burç ve grup.

23 ŞUBAT'TA DOĞAN HANGİ BURÇ OLUYOR?

23 Şubat'ta dünyaya gelenler Balık burcuna mensup olmaktadır. Balık burcu 20 Şubat ile 20 Mart arasını kapsamaktadır. Bu tarihte doğanların burcu olan Balık, Su grubuna dahildir.

BALIK BURCU - 23 ŞUBAT BURCU ÖZELLİKLERİ

Grup: Su, dişi, negatif, değişken

Yönetici Gezegen: Jüpiter, Neptün

Renk: Deniz Yeşili, mavi, yeşil

Uğurlu Taş: Ay taşı

Şanslı Sayı: 3

Şanslı Gün: Perşembe

Karşıt Burç: Başak

Şehirler: Londra, Panama

Metal: Platin

Çiçekler: İnci çiçeği, beyaz gül, zambak, Papatya

Ağaçlar: Kestane, meşe, dut, dişbudak

23 ŞUBAT BALIK BURCU YÜKSELENİ NEDİR?

Yükselen burç kişinin doğduğu saate, dakikaya ve doğum yerine göre değişiklik göstermektedir. Bu sebeple aynı günde doğan herkesin yükseleni farklıdır. 23 Şubat yükseleni hesaplama için kişinin doğum saatini bilmesi gerekmektedir.

BALIK BURCU KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ

Sabır, eli açıklık ve duyarlılık bu burçta doğan kişilerin en önemli nitelikleridir. Büyük bir inandırma yetenekleri vardır. Dürüst, vicdan sahibi, sadık ve uysaldırlar. Her çevreye kolayca uyabilirler. Genellikle hayal dünyasında yaşarlar. Yaşam görüşleri ciddi fakat gerçekçi değildirler. Balık burcu, diğer burçlar arasında dış etkenlerden en çok etkilenen kişilerdir. Düş dünyasında, öylesine mutludur ki, bazen onun aptal olduğunu bile düşünebilirsiniz. Ama, zannettiğinizden daha akıllı ve kurnazdır. Sinirli yapısını gizli bir sakinlikle örterken, herkesin seçtiği özel bir kişi olmanın hayallerini kurarlar. Yaşam onun için ürkütücü ve korkunçtur. Balık burcu insanını dışarıdan gözlemleyenler; duygusal yapısının bir aşk acısına dayanamayacağını zannederler ve kötü haberi hemen vermek istemezler. Aslında, kırılgan görüntüsünün altında güçlü bir kişilik yatar. Gözyaşlarını kısa sürede kurutur ve mendillerini bir kenara atarak, yeni bir yaşamın içinde kendini bulur. Onları teselli edecek o kadar kişi bulunur ki; yeni bir aşk acısı kapısını çalıncaya kadar, hayatını istediği gibi yaşar. Duygusal kırıklıklar pes etmelerine yetmez ve bir sürü yarım kalmış aşkıyla birlikte bir dolu anlatılacak anılarıyla yaşamını tamamlar.

BALIK BURCU KADINI ÖZELLİKLERİ

Sonsuz aşka ve romantizme inanır. Hayal güçleri çok kuvvetlidir. Hayal kırıklıkları yaşamlarından hiç eksik olmaz fakat yine de aşkı aramaktan vazgeçmezler. Aşamadıkları kalp ağrılarına rağmen, her yeni aşka umutla bakarlar. Duyguları sürekli karışıktır. Güven arayışı içinde oldukları için, bazen yanlış ilişkiler yaşamaları her şeyi yeni baştan başlatmalarına neden olur. Alışkanlıklarını kısa sürede terk ettikleri içinde, kalp acılarını çabuk unuturlar ve yeniden aşık olurlar. Evliliğe en yatkın ve arzulu burçtur. Çoluk çocuğa karışma konusunda acele ederler. Geçmişten kolayca kopmadıkları için, anıların yaşantılarında yeri çok fazladır ve kimsenin geçmişleri için, kötü bir söz söylemelerine izin vermezler. Dünyaya gözlerini açtıkları anda, geçmişlerine bağlı olarak yaşarlar Yaşamlarında anneleri çok önemlidir. Duygu ve sezgileri çok güçlüdür ve ideal eşlerini gördükleri anda, onların yaşantılarında önemli yeri olacaklarını hissederler. Aldatmaktan ve aldanmaktan nefret ederler ve bu konuda asla affedici değildirler. Güvenli ilişkileri severler. Aşkta mantıkla değil, duygularla hareket ederler. İçlerinde devamlı reddedilme korkusu ile yaşarlar. Çoğu kez duygularını açıklamaktan hoşlanmazlar. Güvendikleri kişilerden aldıkları destek çok önemlidir.

BALIK BURCU ERKEĞİ ÖZELLİKLERİ

O, yalnız bir adamdır. Ne zaman, ne yapacağı hiç belli olmaz. Onu tanımakla şanslı mısınız, hiç bilinmez. Size elini uzatır ve kendi denizinde birlikte yüzmenizi teklif eder. Oysa, her şey size yabancıdır. Şaşkınlıkla ona eşlik etmeye çalışırsınız. Sizin sınırlarınızı bilmez. Hep kendi sularında yüzer. Yüzmeyi onun kadar bilmiyorsanız, alır başını çeker gider. Bir gün bittiğine siz de inanmayacaksınız. Kendi değer yargılarına göre yaşamaktan yanadır. Çevreye farklı gelen yapısıyla hep bir giz olarak anılacaktır. Kendini güven içinde hissetmesi için, sürekli korunmaya ihtiyacı vardır. Bu şartları ona sağlarsanız, ömür boyu size yaslanacak ve mutlu olacaktır. Kendisinden uzaklaştığınızı fark ederse, sessizce başka güvenler arayacaktır.