3 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik olarak devam eden bir soruşturma kapsamında, örgüte üye oldukları ve örgüt için faaliyette bulundukları değerlendirilen 5 kişi hakkında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkartıldı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine bağlı ekipler tarafından Kocaeli merkezli 3 farklı ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne getirildikleri ve sorgularının devam ettiği öğrenildi.