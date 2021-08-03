Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 3 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu
Giriş Tarihi: 3.8.2021 12:47

3 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu

ABBAS ÇAKAR
3 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Kocaeli merkezli 3 ilde gerçekleştirilen çalışmalarda örgüt mesubu oldukları iddia edilen 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik olarak devam eden bir soruşturma kapsamında, örgüte üye oldukları ve örgüt için faaliyette bulundukları değerlendirilen 5 kişi hakkında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkartıldı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine bağlı ekipler tarafından Kocaeli merkezli 3 farklı ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne getirildikleri ve sorgularının devam ettiği öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
3 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA