Acıların en büyüğü

İstanbul Sultangazi
'de bir gün önce taşındığı evde maganda kurşunuyla çenesinden vurularak ölen 8 yaşındaki Eymen Avcı
'nın babasını da 8 ay önce kanserden kaybettiği ortaya çıktı. Çocuk, İsmetpaşa Mahallesi
88. Sokak'taki evde gelin almaya gelen düğün alayında açılan maganda ateşiyle öldü. Çocuğun, taşındıkları evin önünde bindiği bisikletin ağaca zincirli kaldığı görüldü. Arkadaşları "Yeni tanışmıştık, çok üzüldük" dedi. Adli Tıp Kurumu
'nda bekleyen anne Sultan Avcı
, suçluların ağır ceza almasını talep ederek "Yeni taşınmıştık oraya. Orası bizim mezarımız oldu. Oğlum 8 yaşındaydı. Babası yoktu zaten benim ciğerim yanıyor, anlatamam. Onların da ciğeri yansın, en ağır cezayı alsınlar. Oğlumun sırası boş kaldı. Düğün yaptılar, düğünleri batsın. Ateş açan kişi 'Polisim' diyor. Yalvardım yakardım telefon numarasını vermedi ama görsem tanırım" dedi.
'DÜĞÜN ARABASIYLA KAÇTI'
Abla Canan Özkan
ise "Damada vurdum, 'düğünü durdursunlar' diye... Damadın babası ve sağdıcı yukarı çıktı. 16 yaşındaki çocuğa suçu atmaya çalışacaklarmış ama biz vuranı gördük. Kırmızı kuşağı vardı, top sakallıydı. 'Telefonunu ver, ambulansı arayalım' dedik, kendisi bize 'Polisim' dedi. Ardından düğün arabasıyla olay yerinden kaçtı. Kardeşim daha 8 yaşındaydı. Yemek yiyecekti karnı açtı. Hamuru bile elinde kaldı. Kardeşimi boğazından vurmuşlar. Hamuru boğazındaydı kardeşimin" şeklinde konuştu.