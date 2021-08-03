Günlerdir irili ufaklı depremlerin yaşandığı Datça'da bu kez 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından geçilen son dakika bilgisine göre deprem başta Muğla olmak İzmir, Aydın, Manisa gibi pek çok ilimizde hissedildi. Sarsıntıya ilişkin can ve mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

MUĞLA DATÇA'DA KORKUTAN DEPREM!

Datça açıklarında meydana gelen deprem çevre illerde de paniğe neden oldu. Depreme ilişkin AFAD'ın paylaştığı ayrıntılar şöyle;