Günlerdir irili ufaklı depremlerin yaşandığı Datça'da bu kez 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından geçilen son dakika bilgisine göre deprem başta Muğla olmak İzmir, Aydın, Manisa gibi pek çok ilimizde hissedildi. Sarsıntıya ilişkin can ve mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Datça açıklarında meydana gelen deprem çevre illerde de paniğe neden oldu. Depreme ilişkin AFAD'ın paylaştığı ayrıntılar şöyle;
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) August 3, 2021
AKDENIZ https://t.co/jEYQigKZ0S
03.08.2021, 15:38:16 TSİ
Büyüklük: 5.2
Derinlik: 5.4 km#Kandilli
Kandilli Rasathanesi'nin depreme ilişkin paylaştığı ayrıntılar şöyle
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) August 3, 2021
AKDENIZ https://t.co/jEYQigKZ0S
03.08.2021, 15:38:16 TSİ
Büyüklük: 5.2
Derinlik: 5.4 km#Kandilli
SON DEPREMLER LİSTESİ
Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!