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Giriş Tarihi: 3.8.2021 16:04 Son Güncelleme: 3.8.2021 16:05

AFAD son dakika geçti: Muğla Datça'da korkutan deprem

AFAD son dakika geçti: Muğla Datça'da korkutan deprem

AFAD tarafından geçilen son dakika bilgisine göre, Muğla Datça'da 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 km derinlikte gerçekleştiği belirtilen sarsıntı bölgede kısa süreli bir paniğe neden oldu. Deprem başta Muğla olmak üzere İzmir, Aydın, Manisa gibi pek çok ilimizde hissedildi. Depreme ilişkin can ve mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Günlerdir irili ufaklı depremlerin yaşandığı Datça'da bu kez 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından geçilen son dakika bilgisine göre deprem başta Muğla olmak İzmir, Aydın, Manisa gibi pek çok ilimizde hissedildi. Sarsıntıya ilişkin can ve mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

MUĞLA DATÇA'DA KORKUTAN DEPREM!

Datça açıklarında meydana gelen deprem çevre illerde de paniğe neden oldu. Depreme ilişkin AFAD'ın paylaştığı ayrıntılar şöyle;

Kandilli Rasathanesi'nin depreme ilişkin paylaştığı ayrıntılar şöyle

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

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AFAD son dakika geçti: Muğla Datça'da korkutan deprem
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