Afet bölgesi nedir? Bir yerin afet bölgesi ilan edilmesi ne anlama gelir? Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilen yerler nereler?

Ülkemizde çeşitli illerde devam eden orman yangınları sebebiyle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yangından etkilenen bölgeleri "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan etti. Bunun üzerine vatandaşlar "Afet bölgesi ne demek, ne anlama gelir" sorularıyla bu terimi araştırmaya koyuldu. Antalya'nın Manavgat ilçesi başta olmak üzere ülkemizde 32 noktada meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili, Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilen yerler nereler sorusu gündeme geliyor. Konuya ilişkin merak edilenler haberimizde.
GENEL HAYATA ETKİLİ AFET BÖLGESİ NE DEMEK?
Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi, bir bölgede hayatı durduracak derece hasara yol açan bir afetin etkilediği yerleri kapsamaktadır. Afet Bölgesi, toprak kayması, deprem, çığ yangın, sel ve kaya düşmesi gibi birçok afetin görüldüğü ve her an bu olayların yaşanabileceği yerlere denmektedir. Ancak bir bölge direkt olarak afet bölgesi ilan edilemez. Afet bölgesi ilan edilmesi için bazı şartlar vardır.
AFET BÖLGESİ İLAN EDİLME ŞARTLARI NELERDİR?
Toprak kayması, deprem, çığ yangın, sel ve kaya düşmesi gibi olaylar bir defa yaşandığında değil, bu bölgelerde bu afetlerin her an yaşanabilecek bir halde olması gereklidir.
Bir yerin afet bölgesi ilan edilmesi için gerekli şartlar ise şu şekildedir;
Hane sayısının 100'den az olan yerlerde konutların 1/10'nun,
Nüfusu 50.000'den az olan il ve ilçelerde en az 50 binanın,
Nüfusu 15.000'den fazla olan il ve ilçelerin mahalle teşkil eden kesimlerinde en az 10 binanın yıkılması veya onarımı mümkün olmayacak derecede ağır hasar görmesi
Tarım ürünlerinin en az 1/3'ü kadarının zarar görmüş olması
Yaşanan afetler yüzünden çok sayıda ölü ve ağır yaralıların olması
Ulaşım imkanlarının oldukça sınırlı bir halde olması
Afet yaşanan bölgedeki su, yol, elektrik, kanalizasyon gibi kamu tesislerinin kullanılmayacak ya da çalışamayacak bir hale gelmesi
AFET BÖLGESİ İLAN EDİLİRSE NE OLUR?
Bir yerin afet bölgesi ilan edilmesi durumunda sağlık hizmetleri orada yaşayanlara tamamen ücretsizdir.
Yapılardaki hasarı tespit etmek amacıyla gerekirse bütün illerden teknik heyetler görevlendirilir. Bunun için ilgili bakanlıklar, hükümet tarafından bölgede görevlendirilir.
Bölgede bulunan ordu birlikleri, kendilerinden istenenleri yapmak zorundalardır.
Kamu personellerine düzenli bir şekilde yolluk, harcırah, avans ödenir.
Bölgedeki kişiler, devletin ilgili birimleri tarafından bilgilendirilir ve bilinçlendirilir.
Bölgedeki her bir ailenin ve her bir bireyin sosyolojik ve psikolojik tedavisi için sosyal hizmet uzmanları ve psikologlar görevlendirilir.
Tüm maddi kayıplar devlet tarafından ödenir. Binaların yıktırılması ya da boşaltılması gereken hallerde bu durum mal sahibine bildirilir. (Mal sahibinin bu karara üç gün içinde itiraz etme hakkı bulunabilir.)
GENEL HAYATA ETKİLİ AFET BÖLGESİ İLAN EDİLEN İLLER
Antalya: Manavgat, Akseki, Alanya, Gündoğmuş ve Gazipaşa ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler.
Mersin: Aydıncık ve Silifke ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler.
Osmaniye Merkez ve Kadirli ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler.
Muğla: Marmaris, Bodrum, Milas, Köyceğiz ve Seydikemer ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler.
Adana: Aladağ, İmamoğlu, Karaisalı ve Kozan ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler.
AFET BÖLGELERİNE HANGİ YARDIMLAR YAPILACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hasar gören evlerin sahiplerine kira yardımı yapılacağını, evlerdeki eşyalarla ilgili hasar tespitinin tamamlandığını ifade etti. Erdoğan, 1 ay içinde ev yapma çalışmalarının başlayacağını, 1 yılda da tamamlanarak teslim edileceğini aktardı. Erdoğan, kredi, SGK primi ve vergi borçlarının erteleneceğini de bir kez daha duyurdu. Yangından etkilenen bölgelerde acil ihtiyaçları karşılamak için 50 milyon lira ödenek gönderilmiştir. Yanan ve hasar gören yerlere kira yardımı yapılacak, hasarlar karşılanacak. Afet bölgesinde vergiler ertelenecek. SGK primleri ertelenecek. Esnaf kredi ödemeleri ertelenecek. Tarım Kredi ve Tarım Ziraat borçları ertelenecek. Faizsiz esnaf kredileri verilecek. 1 ay içinde evlerin inşaatına başlanacak. Evler yöresel mimariye uygun şekilde, ahırıyla deposuyla tamamlanacak. Devletimiz tüm kurumları ve imkanlarıyla vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışmaktadır. Tarım ve Orman, Çevre ve Şehircilik, İçişleri, Sağlık, UIaştırma, Enerji, Kültür ve Turizm Bakanlığımız görevlerinin başındadır.