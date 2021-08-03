Afet bölgesi nedir? Bir yerin afet bölgesi ilan edilmesi ne anlama gelir? Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilen yerler nereler?

Ülkemizde çeşitli illerde devam eden orman yangınları sebebiyle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yangından etkilenen bölgeleri "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan etti. Bunun üzerine vatandaşlar "Afet bölgesi ne demek, ne anlama gelir" sorularıyla bu terimi araştırmaya koyuldu. Antalya'nın Manavgat ilçesi başta olmak üzere ülkemizde 32 noktada meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili, Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilen yerler nereler sorusu gündeme geliyor. Konuya ilişkin merak edilenler haberimizde.

GENEL HAYATA ETKİLİ AFET BÖLGESİ NE DEMEK?

Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi, bir bölgede hayatı durduracak derece hasara yol açan bir afetin etkilediği yerleri kapsamaktadır. Afet Bölgesi, toprak kayması, deprem, çığ yangın, sel ve kaya düşmesi gibi birçok afetin görüldüğü ve her an bu olayların yaşanabileceği yerlere denmektedir. Ancak bir bölge direkt olarak afet bölgesi ilan edilemez. Afet bölgesi ilan edilmesi için bazı şartlar vardır.