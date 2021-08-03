Akıma kapılan kargalar yangın çıkardı

Savaştepe ilçesine bağlı Bozalan Mahallesinde Yüksek gerilim hattına konan kargalar akıma kapılarak yanmaya başladı.

Yanan kargaların araziye düşmesi üzerine Meşe ağaçlarının da bulunduğu alanda yangın çıktı. Teyakkuz halinde olan itfaiye ve söndürme ekipleri, dumanların yükseldiği bölgeye giderek, alevleri büyümeden kontrol altına aldı.

Yangında meşe ağaçlarının bulunduğu 20 dönüm ormanlık alan zarar gördü. Savaştepe Kaymakamı Mehmet Yüce, ekiplerin zamanında müdahalesi ve özverili çalışmalarıyla yangının daha fazla büyümeden kontrol altına alındığını söyledi. Yangın söndürülürken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.