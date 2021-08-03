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Giriş Tarihi: 3.8.2021 11:19

Akıma kapılan kargalar yangın çıkardı

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Akıma kapılan kargalar yangın çıkardı

Balıkesir’de yüksek gerilim hattına konarak akıma kapılan kargalar meşe ağaçlarının bulunduğu alana düştü. Alanda başlayan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Savaştepe ilçesine bağlı Bozalan Mahallesinde Yüksek gerilim hattına konan kargalar akıma kapılarak yanmaya başladı.

Yanan kargaların araziye düşmesi üzerine Meşe ağaçlarının da bulunduğu alanda yangın çıktı. Teyakkuz halinde olan itfaiye ve söndürme ekipleri, dumanların yükseldiği bölgeye giderek, alevleri büyümeden kontrol altına aldı.

Yangında meşe ağaçlarının bulunduğu 20 dönüm ormanlık alan zarar gördü. Savaştepe Kaymakamı Mehmet Yüce, ekiplerin zamanında müdahalesi ve özverili çalışmalarıyla yangının daha fazla büyümeden kontrol altına alındığını söyledi. Yangın söndürülürken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Akıma kapılan kargalar yangın çıkardı
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