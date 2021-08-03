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Giriş Tarihi: 3.8.2021

Akrabalar arasında arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

TAHİR ÖZÇELİK TAHİR ÖZÇELİK
Akrabalar arasında arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
Malatya'da, akrabalar arasında arazi meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı. Mehmet A. (42), Ömer A. (38) ile Mehmet Alpargu (45) ve Berat Alpargu (24) arasında arazi meselesi yüzünden başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada tüfekle açılan ateş sonucu Mehmet Alpargu ile Berat Alpargu (24) yaralandı. Alpargu kaldırıldığı hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli Osman Nuri A. (66) gözaltına alınırken, kaçan şüpheli Ömer A. ise aranıyor.
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Akrabalar arasında arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
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