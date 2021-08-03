Alanya'da nöbet tutan vatandaşlar yangını önledi

Antalya'nın Alanya İlçesi'nin Şıhlar Mahallesi'nde sabah saatlerinde çıkan orman yangını vatandaşların dikkati sayesinde büyümeden engellendi. Olası bir yangın sabotajına karşı gece boyu nöbet tutan vatandaşların özverisi Alanya'yı büyük bir faciadan döndürdü.

Bir süre sonra olay yerine gelen Alanya Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler yangına su sıkarak kısa sürede söndürdü. İtfaiye ekipleri ise soğutma çalışması yaptı. Olası bir sabotaja karşı gece boyu nöbet tutan vatandaşlar dumanı görünce olay yerine akın etti. Jandarma ekipleri yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlattı.