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Giriş Tarihi: 3.8.2021 12:55

Alanya'da nöbet tutan vatandaşlar yangını önledi

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya'da nöbet tutan vatandaşlar yangını önledi

Antalya'nın Alanya İlçesi Şıhlar Mahallesi’nde çıkan yangın nöbet tutan vatandaşın fark etmesiyle büyümeden söndürüldü.

Antalya'nın Alanya İlçesi'nin Şıhlar Mahallesi'nde sabah saatlerinde çıkan orman yangını vatandaşların dikkati sayesinde büyümeden engellendi. Olası bir yangın sabotajına karşı gece boyu nöbet tutan vatandaşların özverisi Alanya'yı büyük bir faciadan döndürdü.

Bir süre sonra olay yerine gelen Alanya Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler yangına su sıkarak kısa sürede söndürdü. İtfaiye ekipleri ise soğutma çalışması yaptı. Olası bir sabotaja karşı gece boyu nöbet tutan vatandaşlar dumanı görünce olay yerine akın etti. Jandarma ekipleri yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlattı.

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Alanya'da nöbet tutan vatandaşlar yangını önledi
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