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Giriş Tarihi: 3.8.2021 14:41

Alanya'da tır devrildi: Sürücü ağır yaralı

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya'da tır devrildi: Sürücü ağır yaralı

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde kaza saat 04.40 sıralarında Dinek Mahallesi Zamanoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Tır sürücüsü sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Alanya'da Antalya istikametine gitmekte olan Metin V.'nin (34) sevk ve idaresindeki tır, seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda boş olan arazide yan yatarak devrildi. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesiyle olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Tır şoförü Metin V., direksiyonda sıkıştığı yerden çıkartıldı.sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altınına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Alanya'da tır devrildi: Sürücü ağır yaralı
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