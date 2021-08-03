Antalya’da turist otobüsü takla attı: 3 ölü, 16 yaralı

Antalya
'nın Manavgat
ilçesinde meydana gelen tur otobüsü kazasında 3 turist hayatını kaybetti, 16 turist ise yaralandı. Side Kavşağı
D-400 karayolunda, Rus turistleri taşıyan tur otobüsü önce bariyerler çarptı, daha sonra da karşı şeride geçerek devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
REFÜJÜ AŞIP TERS YÖNE GİRDİ
Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 16 kişi ise yaralandı. Kaza yapan aracın Alanya
'dan Antalya Havaalanı
'na yolcu taşıyan tur otobüsü olduğu bildirildi. Otobüs, Manavgat çevre yolunda seyir halinde iken refüjü aşarak karşı şeride geçti. Şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs takla attı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Hastaneye kaldırılan 2 turistin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.