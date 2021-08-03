Aynı mahallede bir saat arayla iki cinayet

Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık mahallesi sakinleri art arda yaşanan iki cinayetle sarsıldı. Dalyan sokak üzerinde işlenen ilk cinayette psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Adem Karasaç, kendisine büyü yaptığını iddia ettiği Selahattin İskender'in evine giderek kapıyı çaldı. İkili kapıda bir süre tartıştı. Daha sonra Karasaç yanında getirdiği pompalı tüfekle Selahattin İskender'e ateş edip olay yerinden kaçtı. Bacağından ağır yaralanan Selahattin İskender kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

"MUTSUZ OLAYIM DİYE BÜYÜ YAPTI"

Olay yerinden kaçan cinayet zanlısı Adem Karasaç, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kısa sürede kıskıvrak yakalandı. Kartasaç'ın verdiği ilk ifadede, Selahattin İskender'in mutsuz olması için kendisine büyü yaptığını ve bu nedenle cinayeti işlediğini söyledi.

İŞ YERİNİ BASTILAR

Değirmenlikızık mahallesinde 1 saat sonra yaşanan bir diğer cinayette ise, yine silahlar konuştu. Yasin Dere, kendisine ait iş yerinde oturduğu sırada içeriye husumetlileri olduğu belirtilen S.Y ve B.Y girdi. Grup arasında bir süre tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.Y ve S.Y, Yasin Dere'ye kursun yağdırıp olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Dere, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen Yasin Dere hayatını kaybetti. Kaçan iki zanlının yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.