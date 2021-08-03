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Giriş Tarihi: 3.8.2021 08:09 Son Güncelleme: 3.8.2021 08:09

Azra Gülendam Haytaoğlu kimdir? 4 Gündür kayıp Azra Gülendam'ın katili kim, kaç yaşında, neden ve nasıl öldürüldü?

Azra Gülendam Haytaoğlu kimdir? 4 Gündür kayıp Azra Gülendam'ın katili kim, kaç yaşında, neden ve nasıl öldürüldü?

Antalya’da 4 gündür ekipler tarafından aranan kayıp Azra Gülendam Haytaoğlu’ndan bugün acı haber geldi. Üniversiteli kızın son olarak ablasına hava almak için dışarı çıktığını ifade etmişti. Genç kadın eve dönmeyince aile ekiplere başvurdu. Gelen son bilgiye göre kayıp kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Türkiye’yi ayağa kaldıran son dakika haberi sonrasında “Azra Gülendam Haytaoğlu kimdir, katili kim, kaç yaşında, neden ve nasıl öldürüldü?” gibi sorular gündeme taşındı. Genç kızın, iş Mustafa Murat Ayhan isimli şahıs tarafından canice katledildiği ortaya çıktı. Peki, Azra Gülendam Haytaoğlu kimdir, katili kim, kaç yaşında, neden ve nasıl öldürüldü? İşte korkunç cinayetin perde arkası…

Antalya ilinde 26 yaşındaki üniversite öğrencisinin dört gündür arama çalışmaları sürüyordu. Genç kızın acı haberi bugün gelen son dakika haberiyle Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Kayıp kadının cansız bedeni bulunurken yaşanan olay sonrasında "Azra Gülendam Haytaoğlu kimdir, katili kim, kaç yaşında, neden ve nasıl öldürüldü?" gibi sorular gündemdeki yerini aldı. Cinayetin perde arkasında ortaya çıkan ayrıntılar adeta kan dondurdu. İşte Azra Gülendam Haytaoğlu cinayetinin perde arkası…

Gelen son dakika bilgisine göre Azra Gülendam Haytaoğlu'nun (21) cinayete kurban gittiği anlaşıldı. Cansız bedenine bu sabah ulaşıldı. Genç kızın, iş için emlakçı Mustafa Murat Ayhan (48) isimli bir kişinin evine gittiği anlaşıldı.

Ayhan'ın, bu buluşmadan bir süre sonra valiz taşıdığı ortaya çıktı. Bunun üzerine şüpheli gözaltına alındı. Çapraz sorgu sonrası Ayhan, genç kızı boğarak öldürdüğünü anlattı.

Ayhan'ın genç kıza önce alkol verdiği, ardından tecavüz ettiği ve öldürerek vücudunu 5 parçaya bölerek bavula koyduğu öğrenildi.

-Katil Mustafa Murat Ayhan-

Vahşetin detaylarını a haber muhabiri şu sözlerle anlattı:

SON DAKİKA: Antalya'da kaybolan Azra Gülendam Haytaoğlu'ndan acı haber! Vahşi cinayet. 5 parçaya bölerek...

NE OLMUŞTU?

Antalya'da ikamet eden Azra testinin pozitif çıktığını eve giderek ablasıyla paylaştı. Ablası sinirlenerek, dikkat etmediği için hastalığa yakalandığını söyledi. Bunun üzerine aralarında tartışma başladı.

"HAVA ALACAĞIM" DEDİ VE GİTTİ

Tartışma sırasında genç kız, ablasına, "Ben biraz hava alacağım" diyerek kimliğini almadan evden çıktı. Eve dönmeyince ablası Ezgi Haytaoğlu, kardeşini telefonla aradı. Azra Gülendam Haytaoğlu telefonda, ablasına, "Bir kafede koronavirüs geçirmiş bir abiyle oturuyorum, beni çok iyi anlıyor. Bugün onunla kalacağım" diyerek telefonu kapattı. Bir daha da kendisine ulaşılamadı.

POLİSE BAŞVURDULAR

Babası Mustafa Haytaoğlu, Adana'dan gelerek kızını aramaya başlarken, hayatından endişe ettiği kızı için polise kayıp başvurusunda da bulundu. Polisin, genç kızı bulmak için arama çalışması başlattığı belirtildi. Sosyal medyadan da genç kızın bulunması için çağrılar yapıldı.

Antalya'da günlerdir kayıp olan Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cinayete kurban gittiği anlaşıldı. Üniversiteli kıza evinde tecavüz edip boğarak öldüren ve banyoda 5 parçaya ayırıp valizle ormana gömen emlakçı gözaltına alındı.

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Azra Gülendam Haytaoğlu kimdir? 4 Gündür kayıp Azra Gülendam'ın katili kim, kaç yaşında, neden ve nasıl öldürüldü?
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