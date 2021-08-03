Antalya ilinde 26 yaşındaki üniversite öğrencisinin dört gündür arama çalışmaları sürüyordu. Genç kızın acı haberi bugün gelen son dakika haberiyle Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Kayıp kadının cansız bedeni bulunurken yaşanan olay sonrasında "Azra Gülendam Haytaoğlu kimdir, katili kim, kaç yaşında, neden ve nasıl öldürüldü?" gibi sorular gündemdeki yerini aldı. Cinayetin perde arkasında ortaya çıkan ayrıntılar adeta kan dondurdu. İşte Azra Gülendam Haytaoğlu cinayetinin perde arkası…
Gelen son dakika bilgisine göre Azra Gülendam Haytaoğlu'nun (21) cinayete kurban gittiği anlaşıldı. Cansız bedenine bu sabah ulaşıldı. Genç kızın, iş için emlakçı Mustafa Murat Ayhan (48) isimli bir kişinin evine gittiği anlaşıldı.
Ayhan'ın, bu buluşmadan bir süre sonra valiz taşıdığı ortaya çıktı. Bunun üzerine şüpheli gözaltına alındı. Çapraz sorgu sonrası Ayhan, genç kızı boğarak öldürdüğünü anlattı.
Ayhan'ın genç kıza önce alkol verdiği, ardından tecavüz ettiği ve öldürerek vücudunu 5 parçaya bölerek bavula koyduğu öğrenildi.
-Katil Mustafa Murat Ayhan-
Vahşetin detaylarını a haber muhabiri şu sözlerle anlattı:
SON DAKİKA: Antalya'da kaybolan Azra Gülendam Haytaoğlu'ndan acı haber! Vahşi cinayet. 5 parçaya bölerek...
NE OLMUŞTU?
Antalya'da ikamet eden Azra testinin pozitif çıktığını eve giderek ablasıyla paylaştı. Ablası sinirlenerek, dikkat etmediği için hastalığa yakalandığını söyledi. Bunun üzerine aralarında tartışma başladı.
"HAVA ALACAĞIM" DEDİ VE GİTTİ
Tartışma sırasında genç kız, ablasına, "Ben biraz hava alacağım" diyerek kimliğini almadan evden çıktı. Eve dönmeyince ablası Ezgi Haytaoğlu, kardeşini telefonla aradı. Azra Gülendam Haytaoğlu telefonda, ablasına, "Bir kafede koronavirüs geçirmiş bir abiyle oturuyorum, beni çok iyi anlıyor. Bugün onunla kalacağım" diyerek telefonu kapattı. Bir daha da kendisine ulaşılamadı.
POLİSE BAŞVURDULAR
Babası Mustafa Haytaoğlu, Adana'dan gelerek kızını aramaya başlarken, hayatından endişe ettiği kızı için polise kayıp başvurusunda da bulundu. Polisin, genç kızı bulmak için arama çalışması başlattığı belirtildi. Sosyal medyadan da genç kızın bulunması için çağrılar yapıldı.