Bayramda vuruldu beş gün sonra öldü

İstanbul
Avcılar'da 25 yaşındaki Mehmet Ali Şahin
, seyir halindeki otomobilinin önünü kesen bir kişi tarafından vurularak öldürüldü. Olay, Kurban Bayramı'nın son günü yaşandı. Şahin ve 3 arkadaşının içinde bulunduğu otomobil, seyir halindeyken bir otomobil önlerini kesti. Elinde silahla inen bir kişi, silahını Şahin'e doğrultarak peş peşe ateş etti. Şahin ağır yaralandı, saldırganlar kaçtı. Hastaneye kaldırılan Şahin, olaydan 5 gün sonra hayatını kaybetti. Polis, saldırganların kullandığı otomobili Avcılar'da terk edilmiş halde buldu. Otomobilin K.B.'ye ait olduğu belirlendi. Polis, olayı K.B. ve kardeşi B.B.'nin gerçekleştirdiğine yönelik bilgilere ulaştı. Şahin ve 2 kardeşin birbirlerini tanıdıkları ve aralarında önceden oluşan bir husumetten dolayı olayın gerçekleştiğini tespit etti. Polisin, farklı suçlardan 23 suç kaydı olan K.B. ve B.B.'yi yakalama çalışması sürüyor. Yunus Emre KAVAK / SABAH