Belediye başkanı bölge halkına nefes oluyor

28 Temmuz'dan bu yana Manavgat'ın 4 farklı bölgesinde meydana gelen orman yangınının söndürme çalışmaları devam ediyor. Akseki'de de meydana gelen yangında birçok yerleşim yerinin boşaltılmasıyla, ekipler ve vatandaşlar seferber oldu.

Öte yandan Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, afet bölgesinde ekiplerle birlikte yaptığı çalışmayla takdir toplarken, bölgede canla başla yardım ettiği görüldü. Vatandaşlarla sürekli iletişim halinde olan Özkan, mağdur olan köylülerin yaralarına merhem oluyor. Çalışmalar sırasında çekilen bir fotoğraf başkan Özkan'ın günlerdir uykusuz kalarak, gösterdiği mücadeleyi özetliyor.

Yerli halkın sorunlarını benimseyen, onları yalnız bırakmayan Özkan'ın bu çabaları, gözler önüne serildi. Yangına müdahalede yardım eden ve olay yerinden desteğini esirgemeyen Özkan'ın bir taşın yanına çöküp, soluklanma anları ise kameralara yansıdı. Başkan Özkan'ın verdiği mücadeleye karşı vatandaşlar, 'Başkan böyle olunur 'diyerek, Özkan'a destek verdi. Elinden gelen tüm çabayı yangının ilk gününden itibaren sürdüren Başkan Özkan, Akseki halkını bir an olsun yalnız bırakmadı.