Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Belediye başkanı bölge halkına nefes oluyor
Giriş Tarihi: 3.8.2021 15:27 Son Güncelleme: 3.8.2021 15:34

Belediye başkanı bölge halkına nefes oluyor

Şerif Can Şerif Can
Belediye başkanı bölge halkına nefes oluyor

Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, yangında bölge halkını yalnız bırakmadı. Özkan, günlerdir uykusuz kalarak gösterdiği mücadeleyle herkesin takdirini topladı.

28 Temmuz'dan bu yana Manavgat'ın 4 farklı bölgesinde meydana gelen orman yangınının söndürme çalışmaları devam ediyor. Akseki'de de meydana gelen yangında birçok yerleşim yerinin boşaltılmasıyla, ekipler ve vatandaşlar seferber oldu.

Öte yandan Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, afet bölgesinde ekiplerle birlikte yaptığı çalışmayla takdir toplarken, bölgede canla başla yardım ettiği görüldü. Vatandaşlarla sürekli iletişim halinde olan Özkan, mağdur olan köylülerin yaralarına merhem oluyor. Çalışmalar sırasında çekilen bir fotoğraf başkan Özkan'ın günlerdir uykusuz kalarak, gösterdiği mücadeleyi özetliyor.

Yerli halkın sorunlarını benimseyen, onları yalnız bırakmayan Özkan'ın bu çabaları, gözler önüne serildi. Yangına müdahalede yardım eden ve olay yerinden desteğini esirgemeyen Özkan'ın bir taşın yanına çöküp, soluklanma anları ise kameralara yansıdı. Başkan Özkan'ın verdiği mücadeleye karşı vatandaşlar, 'Başkan böyle olunur 'diyerek, Özkan'a destek verdi. Elinden gelen tüm çabayı yangının ilk gününden itibaren sürdüren Başkan Özkan, Akseki halkını bir an olsun yalnız bırakmadı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Belediye başkanı bölge halkına nefes oluyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA