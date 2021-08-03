Beyoğlu'nda ortalık karıştı: Otel önünde dehşet!

"SİLAHI OLAN ATEŞ ETMEYE BAŞLADI"



Silahlı saldırıya uğrayan Erol Sarıahmet, "Taksim Tarlabaşı bölgesinde çalışıyorum ben. Dün hiç tanımadığım, hiç bilmediğim üç kişi geldi. ikisinde silah vardı. Bir tanesi 'içeri gir sesini çıkarma' dedi. İçeri girdikten sonra ne olacağını kestiremediğim için karşı koydum. Diğer silahlı olanın elindeki silahı vurup yere düşürdüm. Silah yere düşünce, diğer silahlı olan ateş etmeye başladı. Mermilerden bir tanesi diz kapağıma, diğeri sağ bileğime geldi. Kurşunların ikisi de girdi, çıktı ama diğer silahı yerden alıp, ben ateş etmeye başlayınca kaçmaya başladılar. Zaten iki, üç gündür o bölgede Taksim Yağhane Sokak'ta çatışma durmuyor, hem gündüz hem gece. Hatta beni götüren ambulans da öğlen saatlerinde oradaymış, pompalı silahla yaralama olmuş. Oradaki polis merkezindeki komiser de geldi ama iki üç sokakta kamera olmadığı için onların da işi çok zor. Kapının önünde durup dururken, otele bakmaya gitmiştim. İçeri girmemle çıkmam bir oldu zaten. Aynı dakika o üç kişi de geldi. Altı senedir orada esnafım en ufak kimseyle kavga, gürültü, alacak verecek hiçbir işim olmamasına rağmen başımıza bu geldi. Hastaneye kaldırıldım, doktorlar 'kemiklere ve damarlara zarar vermemiş, mermi girmiş, çıkmış' dediler. Çok şükür bir şey yoktu. Şikayetçi oldum. Otelin kamera görüntüleri aktifti polislerle paylaştık" dedi.