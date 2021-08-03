Biathle Triathle Şampiyonası Kocaeli’de başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu (TMPF) tarafından Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan Kerpe Halk Plajı'nda Biathle Triathle Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçme yarışları başladı. 03-05 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan şampiyonada Türkiye genelinden 310 sporcu ter döküyor.

38 KLÜPTEN 310 SPORCU

Pandemiden dolayı 2021 yılında ilk ve son milli takım seçme yarışması niteliğinde olan yarışmada başarı gösteren sporcular Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında yarışmaya hak kazanacak. Biathle branşında yüzme ve koşu, Triathle branşında ise yüzme, koşu ve lazer silahlar ile atış branşı yer alıyor. Şampiyonada Türkiye genelindeki 38 kulüpten 310 sporcu şampiyonada mücadele ediyor.

ATIŞ, YÜZME VE KOŞU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğünce organize edilen şampiyonanın ilk iki günü atış, yüzme ve koşudan oluşan triathle branşında gerçekleştiriliyor. Triathle müsabakalarına U11, U13, U15 ve U17 yaş kategorisindeki kadın ve erkek sporcular katılım gösteriyor. Yarışmanın son günü olan 5 Ağustos'ta yapılacak koşu ve yüzmeden oluşan Biathle müsabakalarına ise U11, U13, U15 yaş kategorisindeki kadın ve erkek sporcular katılacak. Şampiyonanın Biathle ayağında U11-U13-U15 kategorilerinde, Triathle ayağında ise U11-U13-U15-U17 kategorilerinde dereceye giren ilk üç kadın ve erkek sporcu madalya ile ödüllendirilecek. Öte yandan yarışmayla birlikte milli takım seçmeleri de federasyonun belirlediği kriterler ölçüsünde belirleniyor.