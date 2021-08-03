Bitlis’te vakalar arttı; 4 köy ve 1 apartman karantinaya alındı

Aşılama oranının düşük olduğu Bitlis'te vakaların yoğun olarak görüldüğü yerleşim yerleri karantinaya alınıyor. Bitlis Valiliği Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda merkeze bağlı Kireçtaşı, Koruk, Değirmenaltı ve Küllüce köyleri karantinaya alındı. Ayrıca, Hüsrevpaşa Mahallesi Baltek Yayla Sitesi Baltek Apartmanı B Blok apartmanı da vakalardan dolayı karantinaya alındığı belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "İl Merkezine bağlı Kireçtaşı, Koruk, Değirmenaltı ve Küllüce köylerinde, İl Merkezine bağlı Hüsrevpaşa Mahallesi Baltek Yayla Sitesi Baltek Apartmanı B Blok apartmanında Covid-19 vakaları görülmesi sebebiyle 02 Ağustos 2021 tarih ve 23:59 saati itibariyle geçici süreyle karantinaya alınarak apartmanın giriş ve çıkışlarının kapatılmasına karar verilmiştir" denildi.

Yine İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Bitlis merkeze bağlı 1 köy ve 2 apartmanda da 27 Temmuz 2021 tarihinde başlatılan karantinanın da bugünden itibaren kaldırıldığı bildirildi.

Kararda şöyle denildi:

"İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile İl Merkezine bağlı Beş Minare Mahallesi Ahmet Eren Bulvarı Kent Apartmanı, Taş Mahallesi Oto Sokak Mithat Oto Apartmanında ve İl Merkezine bağlı Ekinli Köyü'nde uygulanan kısıtlama/karantinanın 02 Ağustos 2021 tarih ve 17.00 saati itibariyle sonlandırılarak giriş ve çıkışlarının açılmasına karar verilmiştir."