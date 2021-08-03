Bu araçtan hafif yaralı kurtuldular!

Kuzey Marmara Otoyolu üzeri, Kocaeli Gebze İlçesi Balçık Gişelerinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, içerisinde 4 kişilik gurbetçi ailenin bulunduğu otomobil, bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Ardından da yol kenarındaki yağmur suyu kanalına düştü. Otomobil bir anda alev alırken, içerisinde bulunan ve şans eseri hafif yaralanan gurbetçi aile, kendi imkânları ve çevrede kazayı görerek müdahalede bulunan diğer sürücülerin yardımı ile araçtan çıkartılarak uzaklaştırıldı.

Yapılan ihbar üzerine kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, araçta bulunan ve hafif yaralanan 4 kişilik aile kontrol amaçlı ambulans ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Araç uzun süren çalışmalar sonucu tamamen söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Ekipler yangın ile ilgili soruşturma başlattı.