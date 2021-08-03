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Haberler Yaşam Haberleri Bu hafta İstanbul hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar düşecek mi? İşte 2-8 Ağustos 2021 Haftalık hava durumu tahminleri!
Giriş Tarihi: 3.8.2021 09:55

Bu hafta İstanbul hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar düşecek mi? İşte 2-8 Ağustos 2021 Haftalık hava durumu tahminleri!

Bu hafta İstanbul hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar düşecek mi? İşte 2-8 Ağustos 2021 Haftalık hava durumu tahminleri!

Yurt genelinde artış gösteren sıcaklıklarla beraber vatandaşlar haftalık hava durumu tahminleri araştırmasına çıktı. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bildirilirken öte yandan “Bu hafta İstanbul’da hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar düşecek mi?” soruları yanıt aramaya başladı. MGM resmi sitesi üzerinden yapılan değerlendirmelerde bugün hissedilen sıcaklığın 37 dereceye kadar çıkacağı bildirildi. Peki, Bu hafta İstanbul’da hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar düşecek mi? İşte detaylar…

Ağustos ayıyla beraber sıcaklıkların zirve rakamları görmesi vatandaşlar tarafından hava durumu araştırmalarına neden oldu. Sıcaklıkların bugün Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'de mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyretmesi beklentiler arasında yerini alırken öte yandan "Bu hafta İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar düşecek mi?" soruları da yanıt aradı. İşte İstanbul anlık hava durumu ve haftalık tahminler…

SICAKLIKLAR ARTIYOR!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin ve Hakkari çevreleri ile Samsun'un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'de mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

(İstanbul haftalık hava durumu görseli)

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

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Bu hafta İstanbul hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar düşecek mi? İşte 2-8 Ağustos 2021 Haftalık hava durumu tahminleri!
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