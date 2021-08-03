Bursa’dan yangın bölgesine yardım yağıyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan ve 30'dan fazla şehirde çıkan yangınlar tek tek kontrol altına alınmaya çalışılırken, Türkiye'nin dört bir yanından yangın bölgesine giden ekipler de ara vermeden mücadele ediyor. Geçtiğimiz günlerde İtfaiye Daire Başkanlığı ile BUSKİ'den 30 personeli ve 13 aracı bölgeye gönderen Bursa Büyükşehir Belediyesi, bölgede oluşan ihtiyaçların giderilmesi için de harekete geçti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda hazırlanan 6 araçlık yardım konvoyu, vakit kaybetmeden bölgeye doğru harekete geçti. Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı 2 TIR'lık masa, sandalye, hijyen malzemesi ve oyuncak, BESAŞ tarafından hazırlanan 1 TIR gıda, Tarım AŞ tarafından hazırlanan iki kamyonda hayvanları zayi olan yetiştiricilere 90 adet koyun, BTSO ve BEKSİAD tarafından hayırsever firmaların desteğiyle hazırlanan 2 TIR su, ev tekstili ve hijyen malzemelerden oluşan konvoy bölgeye gönderildi.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ KOLLARI SIVADI

Osmangazi Belediyesi de söndürme çalışmaları devam eden Muğla'nın Milas ilçesindeki yangın bölgesine araç ve personel desteğinde bulundu. Park Bahçeler Müdürlüğü, Koordinasyon Müdürlüğü ve Sivil Savunma Birimi'ne bağlı 15 kişilik ekip, 4 arazöz ve 1 arama kurtarma aracı ile Muğla Milas'a hareket etti.