Canını kurtardı! Alevlerin içinden kaplumbağayı çıkardı

Marmaris'teki yangınla mücadeleye Azerbaycan'dan yangın söndürme ekibi destek için geldi. Turgut'ta yangınla mücadele eden Azeri ekibinden bir alev savaşçısı alevlerin arasında kalan bir kaplumbağayı kurtardı. Alev savaşçısı, "Canım yanıyordu, canımı kurtardım. Canım kurbanım" dedi.

Marmaris'te Armutalan Mahallesinde 29 Temmuz'da başlayan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Günün ağarmasıyla birlikte hava araçları da alevlerle mücadeleye başladı. Ekipler ve yöre halkı, yangına karşı seferber oldu. Yangın Hisarönü, Orhaniye, Turunç ile Turgut bölgelerinde etkisini devam ettiriyor. Doğa harikası bölgenin güzelliğini taçlandıran kızılçam ormanları alevlerin etkili olduğu bölgelerde tamamen kül oldu. Alevler, bazı mahallerde yerleşim yerlerine kadar yaklaştı.

Marmaris'teki yangına destek olmak için Azerbaycan'dan gelen yangın söndürme ekibi de alevlerle mücadele ediyor. Turgut Serece mevkiinde yangınla mücadele eden Azeri yangın söndürme ekibinden bir itfaiye eri, kaplumbağanın alevlerin arasında kaldığını gördü. Hemen harekete geçen Azeri yangın söndürme işçisi, alevlerin arasında kalan kaplumbağayı çıkardı. Kaplumbağayı kurtaran Azeri alev savaşçısının ayakkabıları yandı. Yaralı kaplumbağanın yanan yerlerine su döken yangın söndürme işçisi, "Canım yanıyordu, canımı kurtardım. Canım kurbanım" dedi.