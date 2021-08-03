İtfaiyecilere su ulaştırırken yangının ortasında kalmıştı! "Ciğerlerimiz yanarken traktörün lafı olmaz"

Denizli'nin Buldan ilçesinde dün çıkan orman yangınında alevlerin ortasına dalıp yardım bekleyen itfaiyecilere su ulşturan ve son anda traktöründen atlayarak kurtulan Süleyman Köylüoğlu o anları anlattı. Yangını duyar duymaz traktörüyle ormana koştuğunu ve itfaiye ekiplerine su taşımaya başladığını söyleyen Köylüoğlu, " Alevler biranda traktörü sardı. Kollarımın eridiğini hissettim. Atlamasaydım belki de ölürdüm. Ciğerlerimiz yanarken, bir traktörün lafı olmaz"

BİR ANDA ALEVLER İÇİNDE KALDI

Denizli'nin Buldan ilçesi Türlübey Mahallesi'ne yakın bölgede saat 13.30 sıralarında başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Yangında itfaiye ekiplerine destek olmak için traktörüyle su taşıyan Süleyman Köylüoğlu biranda alevler içerisinde kaldı. Köylüoğlu traktörden son anda atlayarak canını kurtarırken krediyle aldığı traktörü demir yığınına döndü. Kol ve sırtında ağır yanıklar oluşan Köylüoğlu hastanede tedavi altına alındı.

"YETİŞİN DİYE BAĞIRDILAR"

Taburcu olur olmaz yangın bölgesine koşan Süleyman Köylüoğlu, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı Köylüoğlu" Yangını görünce annem "sende su doldur koş oğlum" dedi. Tankeri doldurup traktörle ormana gittim. İtfaiyecilerin suyu bitmiş, yangının ortasında kalmıştı. Feryat ediyorlardı. Traktörü yanan alana sürdüm. Alevler saniyeler içinde yükseldi. Kollarımın eridiğini gördüm, geri gitmek kaçmak istedim gidemedim. Bir iki defa manevra yaparken kollarım yandı. Sonra traktörü bırakıp kaçmak zorunda kaldım" dedi.

EVİM DE TEHLİKE ALTINDAYDI

Kolunda, sırt ve ensesinde derin yanıkların oluştuğunu ve tedavisi için hastaneye kaldırıldığını söyleyen Süleyman Köylüoğlu, " Buldan Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavimin ardından hemen yangın bölgesine koştum. Evimde tehlike altındaydı. Sağ olsun itfaiye ekipleri canla başla mücadele ettiler ve yangını söndürdüler" dedi.

"KREDİYLE ALMIŞTIK"

Traktörü 2013 yılında kredi ile satın aldığını söyleyen Köylüoğlu konuşmasını şöyle tamamladı. " Geçen yıl bitmişti taksitleri, rahat bir nefes almıştık. Ama olsun. Canımızdan da, ormanlarımızdan da daha değerli değil. Ciğerlerimiz yanmışken, gözümüzün önünde kaybolurken bir traktörün lafı olmaz."