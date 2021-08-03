Cinayet şüphelisi kardeşler yakalandı

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada, polis ekipleri olayı gerçekleştirdiklerini tespit ettikleri Kaan B.(27) ile kardeşi Batuhan B.(23)'yi Başakşehir'de düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte olayda kullanılan silahta ele geçirildi. İki kardeşin de daha önceden çeşitli suçlardan polise geliş kayıtları olduğu tespit edildi.