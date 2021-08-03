Çorum'da zincirleme facia: Yaralılar var!

Kazada, araç sürücüleri ile Özgür R. ve Mikail K., yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi, çalıştığı hastanede mesaisini tamamlayıp evine giden sağlık görevlisi Murat Türkmen yaptı. Çevredeki bir vatandaş da montunu çıkarıp, başının altına serdiği yaralının yanından bir an olsun ayrılmadı.