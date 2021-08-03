Definecilik 'fos' çıktı! 5 yılda 1152 define kazısında 'sıfır' çektiler

Her yıl büyük umutlarla değerli taş ve tarihi eserlerin peşine düşen defineciler bu kez umduğunu bulamadı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre 5 yılda Türkiye içerisinde Kültür Bakanlığı'nın ve İçişleri Bakanlığı'nın izni doğrultusunda gerçekleştirilen bin 152 kazının sonucunda defineciler büyük hayal kırıklığına uğradı.

ALTIN RENGİNE BOYADILAR

Bakanlık, define arayanları son dönemde yaygınlaşan 'Nazi altınları" ve 2. Dünya Savaşı hazinelerinin Türkiye'de olduğu şeklindeki efsanelere itibar etmemeleri konusunda bilgilendirdi. Alçıları altın sarısı rengine boyayarak külçe altın görünümü veren kişilerin vatandaşlarla iletişime geçerek dolandırdıkları ortaya çıktı. Dolandırıcıların temasa geçtikleri kişileri, 2. Dünya Savaşı sırasında kaybolduğuna inanılan ve tüm dünyada bir efsane haline gelen 900 ton Nazi altınını bulduklarını söyleyerek kandırdıkları belirlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na konuyla ilgili danışan bir vatandaşın başvurusunu değerlendiren Bakanlık, yaptığı incelemeler sonucunda dolandırıcıların 'sahte alçı' yöntemiyle başvurucuyu dolandırdığını açığa çıkardı. Dolandırıcıların vatandaşla temasa geçerek, "Kaybolan 900 ton Nazi altınını bulduk. Ancak bunları kazıp çıkartmamız için paraya ihtiyacımız var. Bize destek olursanız yapacağımız kazılarla birlikte bulacağımız altınların bir kısmını sizinle paylaşırız" dedikleri ve para istedikleri ortaya çıktı. Dolandırıcıların sosyal medya üzerinden vatandaşa altın rengine boyanmış alçıların fotoğraflarını göndererek kendilerini 'defineci' olarak tanıttıkları belirlendi. Dolandırıcılara para kaptıran vatandaşın başvurusunu ele alan Bakanlık, dolandırıcıların en kısa sürede yakalanması için Emniyet Genel Müdürlüğü'yle temasa geçti.