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Giriş Tarihi: 3.8.2021 18:59 Son Güncelleme: 3.8.2021 19:03

Denizli'de kışla yakınında yangın çıkarmaya çalışan şahıs tutuklandı

Denizli'de kışla yakınında yangın çıkarmaya çalışan şahıs tutuklandı

Denizli'de 11'inci Komando Tugay Komutanlığı ile Açık Hava Tiyatrosu arasındaki alanda kuru otları yakmaya çalışan ve polis ekiplerince gözaltına alınan Hasan Egebozoklu (19) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Hasan Egebozoklu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 11'inci Komando Tugay Komutanlığı Tümgeneral İlhan Özcan Kışlası'nın dışındaki çalılık alan, ateşe verildi. Kışladaki nöbetçiler tarafından fark edilen ve müdahale etmek istenilen şüpheli, bölgeden kaçtı.

TUTUKLANDI

Yangın ise itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında şüphelinin yakalandığı belirtildi. Gözaltına alınan Hasan Egebozoklu (19) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Hasan Egebozoklu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Denizli'de kışla yakınında yangın çıkarmaya çalışan şahıs tutuklandı
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