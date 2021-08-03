Denizli'de kışla yakınında yangın çıkarmaya çalışan şahıs tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, 11'inci Komando Tugay Komutanlığı Tümgeneral İlhan Özcan Kışlası'nın dışındaki çalılık alan, ateşe verildi. Kışladaki nöbetçiler tarafından fark edilen ve müdahale etmek istenilen şüpheli, bölgeden kaçtı.

TUTUKLANDI

Yangın ise itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında şüphelinin yakalandığı belirtildi. Gözaltına alınan Hasan Egebozoklu (19) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Hasan Egebozoklu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.