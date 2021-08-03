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Giriş Tarihi: 3.8.2021 18:47

Depo yangını pasajda paniğe yol açtı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Depo yangını pasajda paniğe yol açtı

Şanlıurfa'da Kapaklı Pasajı’nda bir depodan çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangın, Eyyübiye ilçesine bağlı Yusuf Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Kapaklı Pasajı arkasında bulunan depoda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı dumanlar yükseldi.

Dumanları fark eden esnaf, malzemeleri dışarı çıkararak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Şans eseri yaşanan olayda ölen veya yaralanan olmazken işyerinde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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Depo yangını pasajda paniğe yol açtı
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