Sosyal medya, "Devlet yardım etmedi" şeklinde servis edilen Fatma Öksüzoğlu isimli yaşlı ve yatalak kadının yardımına AFAD koştu. AFAD görevlisinin her türlü imkanı sağlayacaklarını söylediği Fatma Öksüzoğlu'nun kızı, yardım ekiplerinin gelmesini beklemeden annesini yanmış bir evin yanına götürdüğünü söyledi. AFAD görevlisi ile kadın arasında geçen konuşmada ise "Burası kaynımın evi şimdi burada kalıyoruz" dedi.



AFAD görevlisinin, "Biz size konteyner getireceğiz. Zamanla içerisine buzdolabından çamaşır makinesine hepsini koyacağız. Bir ihtiyacınız olduğu zaman bize 112 Acil çağrı merkezinden ulaşabilirsiniz. Ne isterseniz emrinize amadeyiz. Her gün yemeğiniz ve soğuk suyunuzu getireceğiz. Teyzeciğim yine söylüyorum huzur evine ya da yaşlı bakım evine alıp gözümüz gibi bakarız" dedi.

Sosyal medyadaki "Devlet yardım etmedi" yalanı böyle çöktü!

Öksüzoğlu'nun kızı, "Benim bir annem 2 tane de çocuğum var. Allah razı olsun yemeklerimiz de geldi. Ben Allah'ın izniyle anneme bakarım. Ama bakamayacak olursam size ulaşırım" diye karşılık verdiği görüldü.