Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 'Devlet yardım etmedi' yalanı böyle çöktü
Giriş Tarihi: 3.8.2021 17:01 Son Güncelleme: 3.8.2021 17:05

'Devlet yardım etmedi' yalanı böyle çöktü

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
'Devlet yardım etmedi' yalanı böyle çöktü

Sosyal medyada yanan evin yanında yatan Fatma Öksüzoğlu’nun fotoğrafını paylaşan kişiler, “Devlet yardım etmedi” şeklinde gerçek dışı iddialarda bulundu. Öksüzoğlu’nun kızı AFAD görevlisine “Yardım ekipleri gelmeden ben annemi oraya götürdüm. Yardım gelince herkes elini açtı. Orada kalmadı” dedi. AFAD görevlisi de yemek ve su başta olmak üzere barınak temin edileceği belirtildi

Sosyal medya, "Devlet yardım etmedi" şeklinde servis edilen Fatma Öksüzoğlu isimli yaşlı ve yatalak kadının yardımına AFAD koştu. AFAD görevlisinin her türlü imkanı sağlayacaklarını söylediği Fatma Öksüzoğlu'nun kızı, yardım ekiplerinin gelmesini beklemeden annesini yanmış bir evin yanına götürdüğünü söyledi. AFAD görevlisi ile kadın arasında geçen konuşmada ise "Burası kaynımın evi şimdi burada kalıyoruz" dedi.


AFAD görevlisinin, "Biz size konteyner getireceğiz. Zamanla içerisine buzdolabından çamaşır makinesine hepsini koyacağız. Bir ihtiyacınız olduğu zaman bize 112 Acil çağrı merkezinden ulaşabilirsiniz. Ne isterseniz emrinize amadeyiz. Her gün yemeğiniz ve soğuk suyunuzu getireceğiz. Teyzeciğim yine söylüyorum huzur evine ya da yaşlı bakım evine alıp gözümüz gibi bakarız" dedi.

Sosyal medyadaki "Devlet yardım etmedi" yalanı böyle çöktü!

Öksüzoğlu'nun kızı, "Benim bir annem 2 tane de çocuğum var. Allah razı olsun yemeklerimiz de geldi. Ben Allah'ın izniyle anneme bakarım. Ama bakamayacak olursam size ulaşırım" diye karşılık verdiği görüldü.

ARKADAŞINA GÖNDER
'Devlet yardım etmedi' yalanı böyle çöktü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA