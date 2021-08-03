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Giriş Tarihi: 3.8.2021 16:30

Dolandırıcılar jandarma operasyonuyla yakalandı

İBRAHİM GÜNEŞ
Dolandırıcılar jandarma operasyonuyla yakalandı

Kilis’te tarihi eser dolandırıcılığa yapan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kilis'te tarihi eser dolandırıcılığa yapan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kilis'te sözde tarihi eser olduğunu iddia ettikleri malzemeleri alıcı gibi davranan jandarmaya satmaya çalışan 3 kişi yakalandı.

Diyarbakır'dan gelerek, Kilis'in Polateli ilçesinde ellerinde bulunan ve sözde tarihi eser olduğunu iddia ettikleri malzemeleri piyasaya sürmek için bir vatandaştan 100 bin TL isteyen şüpheliler A.G. ve M.Ç., alıcı gibi davranan İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kom Şube Müdürlüğü, JASAT ve Polateli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan takip sonucu yakalandı.

Cumhuriyet Savcılığından alınan talimatla adli işlemleri yapılmak üzere gözaltına alınan şahıslar hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor.

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Dolandırıcılar jandarma operasyonuyla yakalandı
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