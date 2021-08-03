Edirne'de köyde tarla sulama tartışması: 1 ölü

Karakasım Köyü Sulama Kooperatifinde çalışan Çetin Güner (55) ile çiftçi Mustafa C. (62) köyün çıkışındaki çeltik tarlasında sulama nedeniyle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa C, tüfekle Güner'e ateş etti. Çeşitli yerlerinden yaralanan Güner olay yerinde hayatını kaybetti.

Şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Güner'in cenazesi Karakasım köyünde evinin önünde düzenlenen törenin ardından köy mezarlığında defnedildi.

Köy sakinlerinden Ali Döngel, gazetecilere, havanın sıcak olmasından dolayı çeltiklerin sulanmasında sıkıntı yaşandığını belirterek, "Kuyularda sular çekildi. Bu yüzden iki arkadaş tartışmış. Rahmetli olan Çetin arkadaşımız sulama kooperatifinde çalışan saha görevlisiydi. Sulamaya o bakıyordu. Onu vuran kişinin de 2 dekar çeltik ekili arazisi var, 'tarlama su verilmemiş, kurumuş' diye tartışmışlar duyduğumuz kadarıyla. Aralarında husumet yoktu." dedi.

Muhterem Büyükdağ da kavganın tarla sulaması nedeniyle çıktığını anlatarak, "İyi bir arkadaşımızdı. Su yüzünden çıkan kavgadan dolayı vurmuş. Su yüzünden o mezara o cezaevine gitti. 2 dönüm çeltik için değer mi yazık oldu." diye konuştu.

İbrahim Ocak da yaşanan olay nedeniyle köy sakinlerinin oldukça üzgün olduğunu dile getirdi.