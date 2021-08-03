Eğitim hayırseveri İsmail Kemal Demiröz son yolculuğuna uğurlandı

Hayırsever işadamı İsmail Kemal Demirözü'nün Cenazesi Florya Şenlikköy Camii'ne getirildi. Hayırsever işadamının cenazesine aile yakınları ile birlikte İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'da katıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İsmail Kemal Demiröz'ün özellikle eğitime büyük katkıları bulunduğunu belirterek sosyal medya hesabından yaptüığı açıklamada "İstanbul'umuzda eğitime destekleriyle iz bırakan hayırsever iş insanı İsmail Kemal Demiröz'ü son yolculuğuna uğurladık. Geleceğimiz olan çocuklarımız için şehrimize "Eğitim ve Yaşam Vadisi" kazandıran İsmail Kemal ağabeyimizden Allah razı olsun. Ruhu şad,mekânı cennet olsun" dedi.

Hayırsever İşadamının cenazesi Florya Şenlikköy Camii'nde kılınan öğle namazına mütakip Yeşilova Şenlikköy Mezarlığı'na defnedildi.