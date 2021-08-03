Emniyet Teşkilatından Muğla'daki orman yangını olan ilçelere destek

Muğla'nın Marmaris, Bodrum, Milas, Seydikemer ile Kavaklıdere ilçelerinde devam eden yangınlara, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Söndürme çalışmaları devam eden ilçelere destek olması için Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanlığı Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğüne bağlı tüm personeli Muğla'ya gönderildi.

İlçelerde göreve başlayan ekipler, yardım toplama merkezleri, tahliye alanları, söndürme ve soğutma çalışmalarında 24 saat esasına göre görev yapıyor.

Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları sona erene kadar görev yapacağı bildirildi.