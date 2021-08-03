Son dakika haberi: Zonguldak Ereğli’deki orman yangını kontrol altına alındı

Zonguldak Kdz. Ereğli Göktepe Mahallesi sınırları içerisinde öğle saatlerinde orman yangını meydana geldi.
Orman yangınına Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, tüm birimleriyle yangına anında müdahale etti.
Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, Orman İşletmesi ekipleriyle birlikte kısa sürede yangını kontrol altına aldıklarını belirterek, "1 dönüm alan yandı. Ekiplerimizin anında müdahalesiyle yangını büyümeden kontrol altına aldık. Şuanda soğutma çalışmaları yapılıyor" dedi.