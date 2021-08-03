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Giriş Tarihi: 3.8.2021 16:32

Son dakika haberi: Zonguldak Ereğli’deki orman yangını kontrol altına alındı

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Son dakika haberi: Zonguldak Ereğli’deki orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika haberi: Zonguldak’ın Kdz. Ereğli İlçesine bağlı Göktepe Mahallesi sınırları içerisinde meydana gelen orman yangını, Orman İşletmesi ekipleri ve İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Zonguldak Kdz. Ereğli Göktepe Mahallesi sınırları içerisinde öğle saatlerinde orman yangını meydana geldi.

Orman yangınına Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, tüm birimleriyle yangına anında müdahale etti.

Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, Orman İşletmesi ekipleriyle birlikte kısa sürede yangını kontrol altına aldıklarını belirterek, "1 dönüm alan yandı. Ekiplerimizin anında müdahalesiyle yangını büyümeden kontrol altına aldık. Şuanda soğutma çalışmaları yapılıyor" dedi.

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Son dakika haberi: Zonguldak Ereğli’deki orman yangını kontrol altına alındı
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