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Giriş Tarihi: 3.8.2021 10:46

Ev değil kenevir fabrikası!

ABBAS ÇAKAR
Ev değil kenevir fabrikası!

Kocaeli Derince İlçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, evin çeşitli bölümlerinde saksı ve leğenlere ekili halde 147 kök hint keneviri, 2 buçuk kilo içime hazır kenevir ile 20 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Olayla ilgili ev sahibi E.O gözaltına alındı.

Kocaeli İl Emnşyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Derince İlçesinde bir ikamette uyuşturucu madde imal edildiği yönünde gelen duyumlar üzerine yaptıkları operasyonda, gördükleri manzara karşısında gözlerine inanamadı. Baskın yapılan evin çeşitli bölümlerinde onlarca saksı ve leğen içerisine ekili halde 147 kök hint keneviri, 2 buçuk kilo kurutulmuş içime hazır hint keneviri, 200 gram hint keneviri tohumu ile 14 adet sahte 100 TL'lik banknot ele geçirildi. Uyuşturucu madde imal etme ve pazarlama, piyasaya sahte para sürme suçlamaları ile ev sahibi E.Ö gözaltına alındı. Şüphelinin emniyette tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edileceği öğrenildi.

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Ev değil kenevir fabrikası!
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