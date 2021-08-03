Fatma'dan örnek davranış

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangınlar sürerken, 5 yaşındaki Fatma Gül kumbarasında biriktirdiği 185 TL'yi afetzedeler için bağışladı. Fatma'nın bu anlamlı hareketi takdir topladı. Muhtar Cemal Gün, "Sadece Türkiye değil, dünyanın her tarafından insanlar arayıp Fatma Gül'ü tebrik ediyorlar" dedi.

Antalya'nın Serik ilçesi Çakallık Mahallesi'nde yaşayan 5 yaşındaki Fatma Gül televizyonlarda yanan köyleri, evleri ve hayvanları görünce gözyaşlarına boğuldu. Kendisi gibi aynı ismi taşıyan anne Fatma Gül ile babası İbrahim Gül'e "Kumbaramda biriktirdiğim bütün paraları afetzedelere göndermek istiyorum" dedi.

Gül çifti aynı zamanda akrabaları olan muhtar Cemal Gül'e ilettiler. Muhtar Gül çok duygulandı. Afetzedeler için oluşturulan yardım toplama yerine elinde kumbarası ile gelen Fatma Gül, bağış toplayanlar tarafından kameraya alındı. Fatma Gül, paraları "kardeşler için" diyerek teslim etti. Küçük kızın büyük davranışı, Çakallık mahallesi sakinlerini duygulandırdı. Televizyonlarda Fatma Gül'ü izleyenler, duygulandı gözyaşlarına boğuldu.

DÜNYANIN HER YERİNDEN ARADILAR

Çakallık mahalle Muhtarı Cemal Gül, yeğeni minik Fatma Gül'ün bu anlamlı bağışını izleyen kişilerin kendisine ve ailesine telefonla ulaştığını söyledi. Anne Fatma Gül ile baba İbrahim Gül, "Arayanlar bize 'Ne güzel bir evlat yetiştirmissiniz. Kumbarasındaki tüm parasını afetzedeler için bağışlayabiliyor" diyerek teşekkür etiler. Minik Fatma Gül ise , "Ağlayan anneleri görünce çok üzüldüm. Yanan evler beni çok ağlattı. Onlar için hep dua ediyorum" dedi.