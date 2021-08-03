Fidan Bağışı Geleceğe Nefes Ol Başvuru ekranı: OGM Geleceğe Nefes fidan bağışı nasıl ve nereden yapılır?

Orman Genel Müdürlüğü Geleceğe Nefes Ol fidan bağışı son dönemde ülke genelinde ortaya çıkan yangınlarla beraber vatandaşların gündemine geldi. Bu kapsamda OGM tarafından yapılan açıklamada fidan bağışlarının nereye ve nasıl yapıldığı ile ilgili de, "Yangınlardan zarar gören orman alanlarını yeşertmek için 'Yeşil Vatan' sloganıyla sürdürülen 'Geleceğe Nefes' kampanyasına Türkiye'nin dört bir yanından yardım yağıyor." İfadeleri kullanıldı. Peki, fidan bağışı nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar…