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Giriş Tarihi: 3.8.2021 09:19

Fidan Bağışı Geleceğe Nefes Ol Başvuru ekranı: OGM Geleceğe Nefes fidan bağışı nasıl ve nereden yapılır?

Fidan Bağışı Geleceğe Nefes Ol Başvuru ekranı: OGM Geleceğe Nefes fidan bağışı nasıl ve nereden yapılır?

Yurdun dört bir yanını saran orman yangınları ülke genelinde tedirginliğe yol açmaya devam ederken fidan bağışı yapmak isteyen milyonlarca vatandaş Geleceğe Nefes Ol Kampanyası ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Geçtiğimiz sene OGM tarafından başlatılan bu kampanya ile fidanların ücretsiz sahiplenilebildiği gibi bağışın da yapılabileceği kaydedilmişti. Bu noktada “Geleceğe nefes ol kampanya başvurusu ile fidan bağışı nasıl ve nereden yapılır?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Geleceğe Nefes Ol fidan bağışı başvuru ekranı ve tüm detaylar…

Orman Genel Müdürlüğü Geleceğe Nefes Ol fidan bağışı son dönemde ülke genelinde ortaya çıkan yangınlarla beraber vatandaşların gündemine geldi. Bu kapsamda OGM tarafından yapılan açıklamada fidan bağışlarının nereye ve nasıl yapıldığı ile ilgili de, "Yangınlardan zarar gören orman alanlarını yeşertmek için 'Yeşil Vatan' sloganıyla sürdürülen 'Geleceğe Nefes' kampanyasına Türkiye'nin dört bir yanından yardım yağıyor." İfadeleri kullanıldı. Peki, fidan bağışı nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar…

GELECEĞE NEFES OL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? GELECEĞE NEFES OL KAMPANYASI KATILIM BELGESİ NASIL ALINIR?

Geleceğe Nefes Ol başvurusu gelecegenefes.com adresi üzerinden yapılıyor. Haberimizin içeriğinde yer alan linke tıklayarak fidan sahiplenme veya fidan bağışı yapmak sadece birkaç dakikanızı alacak. Ancak yapılacak tek bir bağışın bile geleceğe nefes olacağını unutmamak gerekiyor. Siteye girdikten sonra eğer var olan fidanlardan sahiplenmek istiyorsanız tek yapmanız gereken fidan sahiplen butonuna tıklamak sonrasında adınız, e-posta adresiniz ve sahiplendiğiniz fidanın dikileceği yeri seçmeniz yeterli olacaktır.

KATILIM BELGESİ NASIL ALINIR?

Kampanyaya katılım belgesi almak için "gelecegenefes.com" adresine giderek buradan dilediğiniz ili seçebilir ve fidan sahiplendiğiniz ili seçtikten sonra ad soyad ve mail adresinizi girerek katılım belgenize ulaşabilirsiniz.

Siz de katılın, Geleceğe nefes olun…

GELECEĞE NEFES OL KAMPANYASINA BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

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Fidan Bağışı Geleceğe Nefes Ol Başvuru ekranı: OGM Geleceğe Nefes fidan bağışı nasıl ve nereden yapılır?
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