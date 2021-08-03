Fidan Bağışı Geleceğe Nefes Ol Başvuru ekranı: OGM Geleceğe Nefes fidan bağışı nasıl ve nereden yapılır?

Orman Genel Müdürlüğü Geleceğe Nefes Ol fidan bağışı son dönemde ülke genelinde ortaya çıkan yangınlarla beraber vatandaşların gündemine geldi. Bu kapsamda OGM tarafından yapılan açıklamada fidan bağışlarının nereye ve nasıl yapıldığı ile ilgili de, "Yangınlardan zarar gören orman alanlarını yeşertmek için 'Yeşil Vatan' sloganıyla sürdürülen 'Geleceğe Nefes' kampanyasına Türkiye'nin dört bir yanından yardım yağıyor." İfadeleri kullanıldı. Peki, fidan bağışı nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar…
GELECEĞE NEFES OL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? GELECEĞE NEFES OL KAMPANYASI KATILIM BELGESİ NASIL ALINIR?
Geleceğe Nefes Ol başvurusu gelecegenefes.com adresi üzerinden yapılıyor. Haberimizin içeriğinde yer alan linke tıklayarak fidan sahiplenme veya fidan bağışı yapmak sadece birkaç dakikanızı alacak. Ancak yapılacak tek bir bağışın bile geleceğe nefes olacağını unutmamak gerekiyor. Siteye girdikten sonra eğer var olan fidanlardan sahiplenmek istiyorsanız tek yapmanız gereken fidan sahiplen butonuna tıklamak sonrasında adınız, e-posta adresiniz ve sahiplendiğiniz fidanın dikileceği yeri seçmeniz yeterli olacaktır.
Kampanyaya katılım belgesi almak için "gelecegenefes.com" adresine giderek buradan dilediğiniz ili seçebilir ve fidan sahiplendiğiniz ili seçtikten sonra ad soyad ve mail adresinizi girerek katılım belgenize ulaşabilirsiniz.
Siz de katılın, Geleceğe nefes olun…