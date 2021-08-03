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Giriş Tarihi: 3.8.2021 12:30

Halk plajı, Eyüpsultanlılar için hazırlanıyor

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Halk plajı, Eyüpsultanlılar için hazırlanıyor

Denizde oluşturulan doğal dalga kıran ile vatandaşların Karadeniz'de rahatça yüzebilmesi için hazırlanan 5 bin metrekarelik halk plajı çalışmaları devam ediyor. Çalışmalarda plaja ulaşım yolu yapıldı, girişine tak konuldu. Yol ve kaldırımlara kilit taşı uygulaması gerçekleştirildi. Palmiye ağaçları dikildi ve çevre düzenlemesi ile yeşillendirilmesi gerçekleştirildi.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından Çiftalan Mahallesi'nde yapılan halk plajında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Çalışmalarda plaja ulaşım yolu yapıldı, plajın girişine tak konuldu. Yol ve kaldırımlara kilit taşı uygulaması gerçekleştirildi.

Ayrıca plaj yoluna palmiye ağaçları dikildi ve çevre düzenlemesi ile yeşillendirilmesi gerçekleştirildi.

5 bin metrekarelik plaj alana sahip halk plajında daha önce deniz içeri çekilerek yapay bir havuz oluşturulmuştu, vatandaşların Karadeniz'de güvenli bir şekilde denize girebilmeleri için doğal bir dalgakıran yapılmıştı. Plaj alanında dere düzenlemesi ve zemin sağlamlaştırma çalışmaları da gerçekleştirilmişti.

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Halk plajı, Eyüpsultanlılar için hazırlanıyor
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