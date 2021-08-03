Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Havadan dronela, yerden özel harekatla denetim
Giriş Tarihi: 3.8.2021 21:58

Havadan dronela, yerden özel harekatla denetim

ABBAS ÇAKAR
Havadan dronela, yerden özel harekatla denetim

Son günlerde yaşanan aşırı sıcak havalar nedeniyle, Kocaeli’nde uygulanan ormanlık alana girşi yasağı devam ederken gerek kolluk kuvvetleri gerekse Orman ve belediye ekipleri ile yasağa uyulması için 7X24 denetimler devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahminleri doğrultusunda, Kocaeli'nde aşırı sıcak havaların gelecek olması nedeniyle, Kocaeli Valiliği tarafından Cuma gününden itibaren ormanlık alanlara girilmesi ve izin verilen mesire alanları dışında piknik yapılması yasaklandı.

Yasaklar doğrultusunda kolluk kuvvetleri ve orman ile belediye ekipleri denetimlere başlandı. Yasak ve denetimler devam ederken Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kocaeli genelinde Ormanlık alanlarda insansız hava aracı ve özel harekatla yapılan denetimleri gösteren bir videoyu "Vatan bizim herşeyimiz. #Orman'larımızı korumak için havadaki gözlerimiz 7/24 görev başında.. Küçük bir dikkatsizliğin nelere mal olacağını biliyoruz. O nedenle hem karadan hem de dronlarımızla havadan kontrollerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Kocaeli'mizin her yerindeyiz" ifadeleri ile emniyetin resmi sosyal medya hesaplarında yayınlandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Havadan dronela, yerden özel harekatla denetim
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA