Havadan dronela, yerden özel harekatla denetim

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahminleri doğrultusunda, Kocaeli'nde aşırı sıcak havaların gelecek olması nedeniyle, Kocaeli Valiliği tarafından Cuma gününden itibaren ormanlık alanlara girilmesi ve izin verilen mesire alanları dışında piknik yapılması yasaklandı.

Yasaklar doğrultusunda kolluk kuvvetleri ve orman ile belediye ekipleri denetimlere başlandı. Yasak ve denetimler devam ederken Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kocaeli genelinde Ormanlık alanlarda insansız hava aracı ve özel harekatla yapılan denetimleri gösteren bir videoyu "Vatan bizim herşeyimiz. #Orman'larımızı korumak için havadaki gözlerimiz 7/24 görev başında.. Küçük bir dikkatsizliğin nelere mal olacağını biliyoruz. O nedenle hem karadan hem de dronlarımızla havadan kontrollerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Kocaeli'mizin her yerindeyiz" ifadeleri ile emniyetin resmi sosyal medya hesaplarında yayınlandı.