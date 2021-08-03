Hesap kavgası cinayetle bıtti

İstanbul Sarıyer
'de arkadaşlarıyla birlikte bir gece kulübüne giden 19 yaşındaki genç, iddiaya göre çıkan hesap kavgasında silahla göğsünden vurularak öldürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili çok sayıda şahsı gözaltına aldı. Olay, önceki gün saat 07.00 sıralarında Sarıyer Huzur mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre 19 yaşındaki Nuh Koç
, gece saatlerinde arkadaşlarıyla beraber semtteki bir gece kulübüne geldi. Koç, burada sabaha kadar arkadaşlarıyla birlikte alkol alıp eğlendi. İddiaya göre gençler istemediği halde çalışanlar hesabı getirdi. Gençler hesabı istemediklerini söylemeleri üzerine tartışma çıktı.
TOPRAĞA VERİLDİ
Tartışma sonrasında gençler mekândan kalkmak için bu kez hesabı istedi. Ancak hesap yüklü gelince yeniden tartışma başladı. Hesabı ödeyen gençler ardından mekânın yazıhanesine çıkarak hesaba itiraz etti. Burada çıkan kavgada önce öldüresiye darp edilen Nuh Koç, sonra silahla göğsünden ve kasığından vurularak ağır yaralandı. Olayın ardından yaralı Koç, Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyata alınan Koç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından çalışma başlayan polis ekipleri, çok sayıda şahsı gözaltına aldı. Koç'un cenazesi ise Ayazağa
'da toprağa verildi.