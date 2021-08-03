Hüseyin Özay neden öldü? Diriliş Ertuğrul'un Korkut Bey'i Hüseyin Özay kimdir?

Diriliş Ertuğrul dizisinin Korkut Bey'i Hüseyin Özay 3 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Komşusu olan ses sanatçısı Onur Akay, vefat haberini duyurdu. Özay, 1980 yılında tiyatrolarda rol almaya başlamış ve sonrasında birçok dizi ve filmde oynamıştı. Başarılı sanatçının vefat haberinin ardından, dizilerini izleyenler "Hüseyin Özay neden öldü?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Kariyeri ve kendisi hakkında paylaşılan bilgiler ışığında, Hüseyin Özay kimdir ve kaç yaşında vefat etti?