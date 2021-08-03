Hüseyin Özay neden öldü? Diriliş Ertuğrul'un Korkut Bey'i Hüseyin Özay kimdir?

Diriliş Ertuğrul dizisinin Korkut Bey'i Hüseyin Özay 3 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Komşusu olan ses sanatçısı Onur Akay, vefat haberini duyurdu. Özay, 1980 yılında tiyatrolarda rol almaya başlamış ve sonrasında birçok dizi ve filmde oynamıştı. Başarılı sanatçının vefat haberinin ardından, dizilerini izleyenler "Hüseyin Özay neden öldü?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Kariyeri ve kendisi hakkında paylaşılan bilgiler ışığında, Hüseyin Özay kimdir ve kaç yaşında vefat etti?
HÜSEYİN ÖZAY KİMDİR?
Hüseyin Özay, 1 Ocak 1959 yılında Samsun Vezirköprü'de dünyaya geldi. Samsun Belediyesi konservatuarına yazılarak tiyatro eğitim almaya başladı. 1986'da TRT'nin seslendirme sınavına başvurdu ve beş bin kişinin başvurduğu bu sınavda seçilen 69 kişi arasında yer aldı. Seslendirme sanatçısı olarak görev yaparken 1980 yılında tiyatro ile sahnelere adım attı ve ardından birçok tiyatro, dizi ve filmde rol aldı.
HÜSEYİN ÖZAY NEDEN ÖLDÜ?
Hüseyin Özay'ın ölüm nedenine ilişkin şu ana kadar bir açıklama yapılmadı.